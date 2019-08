Avis aux médias - La secrétaire parlementaire Karen McCrimmon annoncera une aide financière fédérale visant à améliorer la sensibilisation à la culture autochtone, les compétences et la croissance des entreprises en Alberta





CALGARY, le 7 août 2019 /CNW/ - Karen McCrimmon, Secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et députée de Kanata-Carleton, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, annoncera une nouvelle aide financière fédérale visant à améliorer la sensibilisation à la culture autochtone, le perfectionnement des compétences et les possibilités de croissance des entreprises.

Date : Le jeudi 8 août 2019



Heure : 13 h



Endroit : Glenbow Museum Blackfoot Gallery (troisième étage)

130 9th Ave S.E.

Calgary (Alb.) T2G 0P3

