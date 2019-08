Statistiques du Groupe TMX sur le financement par actions en juillet 2019





Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 7 août 2019 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de juillet 2019.

En juillet 2019, la TSX a accueilli 9 nouveaux émetteurs, comparativement à 6 le mois précédent et à 7 en juillet 2018. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 7 fonds négociés en bourse (FNB) et 2 sociétés du secteur des sciences de la vie. Le total du financement réuni en juillet 2019 est en baisse de 54 % par rapport au mois précédent et en hausse 7 % par rapport à juillet 2018. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en juillet 2019 s'est établi à 38, comparativement à 50 le mois précédent et à 34 en juillet 2018.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées à la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En juillet 2019, la TSXV a accueilli 10 nouveaux émetteurs, comparativement à 7 le mois précédent et à 8 en juillet 2018. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 6 sociétés de capital de démarrage, 2 sociétés du secteur des technologies, 1 société du secteur des sciences de la vie et 1 société de produits et services destinés à l'industrie. Le total du financement réuni en juillet 2019 est en baisse de 11 % par rapport au mois précédent et de 55 % par rapport à juillet 2018. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en juillet 2019 s'est établi à 109, comparativement à 113 le mois précédent et à 113 en juillet 2018.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour juillet 2019 sont affichées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Juillet 2019 Juin 2019 Juillet 2018 Émetteurs inscrits 1 566 1 565 1 518 Nouveaux émetteurs inscrits 9 6 7 PAPE 7 4 4 Émetteurs provenant de la Bourse de

croissance TSX 1 2 2 Émissions inscrites 2 207 2 209 2 171 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 13 000 000 $ 65 500 000 $ 475 055 050 $ Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires 1 655 035 591 $ 2 393 320 891 $ 929 832 064 $ Financement supplémentaire 110 000 000 $ 1 365 764 859 $ 258 752 530 $ Total du financement réuni 1 778 035 591 $ 3 824 585 750 $ 1 663 639 644 $ Nombre total d'opérations de financement 38 50 34 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 054 446 603 206 $ 3 048 392 408 023 $ 3 016 060 513 304 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 84 81 +3,7 PAPE 69 68 +1,5 Émetteurs provenant de la Bourse de

croissance TSX 12 9 +33,3 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 665 179 310 $ 2 265 968 833 $ -70,6 Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires 11 401 950 913 $ 11 972 338 635 $ -4,8 Financement supplémentaire 3 720 859 513 $ 6 077 781 167 $ -38,8 Total du financement réuni 15 787 989 736 $ 20 316 088 635 $ -22,3 Nombre total d'opérations de

financement 292 329 -11,2 Capitalisation boursière des émissions

inscrites 3 054 446 603 206 $ 3 016 060 513 304 $ +1,3

Bourse de croissance TSX **



Juillet 2019 Juin 2019 Juillet 2018 Émetteurs inscrits 1 947 1 948 1 971 Nouveaux émetteurs inscrits 10 7 8 PAPE 6 6 5 Émetteurs passés à la Bourse de

Toronto 1 2 2 Émissions inscrites 2 031 2 030 2 055 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 2 075 020 $ 5 333 033 $ 3 420 000 $ Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires (1) 46 772 057 $ 121 104 801 $ 23 174 371 $ Financement supplémentaire 206 884 202 $ 159 629 957 $ 539 554 451 $ Total du financement réuni 255 731 279 $ 286 067 791 $ 566 148 822 $ Nombre total d'opérations de

financement 109 113 113 Capitalisation boursière des émissions

inscrites* 47 982 539 739 $ 48 290 148 432 $ 49 684 709 930 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 53 76 -30,3 PAPE 45 53 -15,1 Émetteurs passés à la Bourse de

Toronto 12 9 +33,3 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 38 816 809 $ 24 198 720 $ +60,4 Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires (1) 544 368 219 $ 1 555 794 892 $ -65,0 Financement supplémentaire 1 555 339 751 $ 3 406 127 593 $ -54,3 Total du financement réuni 2 138 524 779 $ 4 986 121 205 $ -57,1 Nombre total d'opérations de

financement 782 973 -19,6 Capitalisation boursière des émissions

inscrites* 47 982 539 739 $ 49 684 709 930 $ -3,4



* Depuis juillet 2018, le calcul de la capitalisation boursière pour les titres inscrits à la Bourse de croissance TSX inclut les titres entiercés. En conséquence, veuillez noter que les chiffres pour les périodes comparatives ont été recalculés. ** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et au financement réuni dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en juillet 2019 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Avicanna Inc. AVCN FNB d'obligations essentielles plus Franklin Liberty FLCP FNB d'obligations à duration courte Franklin Liberty FLSD FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie QEBH MediPharm Labs Corp. LABS Fonds alternatif fortifié extension active Picton Mahoney PFAE Fonds alternatif fortifié de revenu Picton Mahoney PFIA Fonds alternatif fortifié marché neutre Picton Mahoney PFMN Fonds alternatif fortifié multi-stratégies Picton Mahoney PFMS

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Aim4 Ventures Inc. AIMD.P Bitfarms Ltd. BITF Caprice Business Development Canada CAPB.P Cubicfarm Systems Corp. CUB Green Panda Capital Corp. GPCC.P Hyduke Energy Services Inc. HYD Rozdil Capital Corporation ROZ.P Tri Capital Opportunities Corp. TCAP.P Valens Groworks Corp. VGW Xau Resources Inc. GIG.P

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

