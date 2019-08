Sunwing offrira pour la première fois des vols entre Québec et Mazatlán, au Mexique





MONTRÉAL, 07 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La côte Pacifique du Mexique sera désormais plus accessible aux résidents de Québec et ses environs, grâce aux nouveaux vols hebdomadaires vers Mazatlán qu'offrira Sunwing cet hiver. Le voyagiste, qui propose déjà plus de vols vers Mazatlán que toutes les autres compagnies canadiennes, ajoutera pour la première fois un service vers cette destination convoitée au départ de Québec. Ce nouveau service sera fourni du 17 décembre 2019 au 14 avril 2020, inclusivement. Les résidents de la région pourront donc désormais découvrir 11 des destinations tropicales les plus populaires du voyagiste.



Surnommée la « Perle du Pacifique », la station balnéaire de Mazatlán est reconnue pour ses paysages côtiers pittoresques et son architecture néoclassique. Les voyageurs pourront passer leurs journées à se balader dans les rues pavées du Vieux Mazatlán, ou encore, à gravir le phare, d'où ils pourront admirer de spectaculaires vues sur l'océan Pacifique. Qu'il s'agisse d'une escapade ensoleillée à la plage ou d'un voyage imprégné de culture et d'histoire, Mazatlán saura émerveiller tous ses visiteurs.

Julio Birrueta, Directeur du Conseil du tourisme de Mazatlán, s'est déclaré heureux de cette nouvelle : « Nous sommes ravis de pouvoir accueillir des touristes de Québec qui profiteront de ce tout premier service de vols directs pour découvrir la seule ville coloniale du Mexique à la plage. Cette dernière jouit d'une fascinante culture ainsi que 20 kilomètres de plages idéales pour la baignade. Nos visiteurs auront l'occasion de savourer de délicieux fruits de mer et des mets typiques, en plus de participer à une vaste gamme d'activités et d'excursions. Cela dit, c'est l'accueil chaleureux des locaux, les Mazatlecos, dont ils se souviendront le plus. »

Sam Char, Vice-président exécutif du Groupe de Voyage Sunwing au Québec, a lui aussi commenté la nouvelle : « Nous sommes très heureux d'offrir ce nouveau service hivernal au départ de Québec, vers cette station balnéaire immaculée du Pacifique. Mazatlán jouit d'un mélange fascisant d'histoire, de culture et d'incroyables paysages naturels. Nous n'avons aucun doute que cette nouvelle offre sera très bien reçue par les résidents de Québec et ses environs. »

Stéphane Poirier, Président et chef de la direction de l'aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB), s'est également empressé de partager son enthousiasme : « Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les gens de Québec qui auront maintenant accès à une nouvelle destination sur la côte ouest mexicaine au départ de Québec. Nous saluons la confiance dont Sunwing fait preuve envers le marché de Québec par la bonification de sa desserte hivernale ».

À Mazatlán, les vacanciers pourront choisir parmi une vaste gamme d'hôtels, dont le Riu Emerald Bay . Cet hôtel familial adoré, qui vient tout juste d'être rénové, propose des hébergements assez grands pour accueillir cinq personnes ou plus. Par ailleurs, les vacanciers séjournant à l' El Cid Castilla Beach pourront explorer les boutiques et les restaurants de la Zone dorée. Puis, ceux et celles qui auront choisi le Playa Mazatlan Beach Hotel auront l'occasion de s'immerger dans la culture locale grâce à des inclusions exclusives Viva Mexico, telles que des leçons d'espagnol et des dégustations de téquila.

Les amoureux du soleil auront aussi droit à un éventail d'avantages lorsqu'ils réservent avant le 6 septembre une escapade hivernale dans les tropiques ayant lieu entre le 18 décembre 2019 et le 30 avril 2020. Durant cette promotion, le voyagiste offrira des inclusions imbattables, y compris la Garantie de protection prix avec une remise allant jusqu'à 600 $ par couple*, un dépôt réduit à 50 $ par personne, des avantages exclusifs gratuits sur toutes les nouvelles réservations dans des hôtels pour famille, de luxe ou pour adultes parmi les mieux cotés ainsi que la Garantie du meilleur prix** et jusqu'à 25 % de rabais sur une sélection de forfaits hivernaux.

Tous les forfaits Sunwing comprennent les vols aller-retour avec Sunwing Airlines, à bord desquels les vacanciers peuvent se détendre, relaxer et profiter du service en vol primé, qui inclut un service gratuit de boissons non alcoolisées et un menu d'achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, dont la toute nouvelle tortilla tex-mex au poulet grillé, créer en collaboration avec la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les passagers ont également droit à une franchise de bagages généreuse de 23 kg, offerte gratuitement. Pour encore plus d'avantages, comme l'accès prioritaire à l'enregistrement et à la sûreté aéroportuaire *, les clients peuvent opter pour un surclassement en Élite Plus à partir de seulement 50 $ par segment de vol.

Pour plus d'informations ou pour réserver, veuillez consulter le Sunwing.ca ou communiquer avec votre agent de voyages.

* Toutes les réclamations sont sujettes à des frais administratifs de 50 $ par personne. Pour être admissible, chaque passager doit s'inscrire à la Garantie de protection de prix dans les sept jours suivant la réservation.

** Une promotion continue de Sunwing offrant aux clients d'égaliser le prix de leurs vacances à celui des compétiteurs. Cette offre doit être disponible au moment de la réservation.

*** Offerts dans certains aéroports canadiens seulement.

