Synaptive Medical lance l'outil de planification chirurgicale Modus Plantm enrichi d'une capacité de segmentation par tractographie automatisée





Synaptive Medical, un chef de file en matière de transformation de la manière dont les chirurgiens accèdent et utilisent les données enrichies sur les patients, a annoncé aujourd'hui le lancement et la disponibilité aux États-Unis de Modus PlanTM intégrant BrightMatterTM AutoSeg. Cette version fournit la capacité additionnelle de segmentation par tractographie automatisée au niveau de faisceaux d'intérêt spécifiques à un patient. Modus PlanTM, auparavant connu sous le nom de BrightMatterTM Plan, complétera la gamme entièrement intégrée de technologies chirurgicales de Synaptive, dont son microscope robotisé, Modus VTM.

Par le passé, il fallait beaucoup de temps aux chirurgiens pour générer manuellement une tractographie, cela constituait l'une des limitations à l'adoption généralisée de ces informations utiles, spécifiques à un patient. La neuroanatomie de chaque patient consiste en des structures uniques de substance blanche qui indiquent des endroits clés du cerveau qui contrôlent le fonctionnement. Le logiciel Modus Plan de Synaptive génère automatiquement une tractographie dynamique de la totalité du cerveau. Cette nouvelle capacité va encore plus loin en segmentant visuellement ces tractus en faisceaux spécifiques à un patient, fournissant ainsi aux chirurgiens de précieuses informations concernant des zones du cerveau durant les interventions chirurgicales.

Synaptive a développé Modus Plan et sa fonctionnalité BrightMatterTM AutoSeg pour les neurochirurgiens. La technologie guidée par imagerie est un élément crucial de la pratique neurochirurgicale moderne, tout particulièrement en présence de lésions profondes, les approches anatomiques classiques étant susceptibles de ne pas tenir compte de tractus de substance blanche critiques. La tractographie segmentée automatiquement peut être importée dans les systèmes guidés par imagerie, dont BrightMatter Guide de Synaptive et des systèmes tiers. Avec cette utilisation préopératoire et peropératoire, la segmentation automatisée est fondamentale pour la planification chirurgicale, la prise de décision pendant les interventions chirurgicales, et pour améliorer les résultats des patients.

« Pour aider les chirurgiens à fournir de meilleurs soins à leurs patients, il est essentiel que nous rationalisions ces procédures afin de gagner du temps. L'application clinique potentielle de l'ajout de BrightMatter AutoSeg à notre offre est significative », a déclaré Cameron Piron, président de Synaptive Medical. « Dans les cas de cancer du cerveau, la croissance tumorale est susceptible de déformer les tractus de substance blanche des patients, ce qui peut compliquer la planification d'une voie de pénétration cérébrale sûre. Le fait de pouvoir accéder facilement à une tractographie générée rapidement avant les procédures de résection de tumeur pourrait sauver la vie de patients. Les dernières améliorations apportées à Modus Plan démontrent une fois encore notre détermination à proposer des outils qui aident les neurochirurgiens à fournir des soins optimaux aux patients subissant des interventions chirurgicales. »

La fonctionnalité de segmentation par tractographie vise à être incorporée dans les systèmes hospitaliers ? sous réserve des autorisations réglementaires ? sur de multiples marchés utilisant déjà la gamme entièrement intégrée de solutions neurologiques de Synaptive offrant l'automatisation et l'intégration des produits afin de fournir de meilleurs résultats pour les patients.

À propos de Synaptive Medical

Synaptive Medical Inc., une société de technologies et d'appareils médicaux basée à Toronto, conçoit des technologies matérielles et logicielles franchissant les barrières traditionnelles dans les hôpitaux et améliorant les soins aux patients dans la salle d'opération et au-delà. Les solutions Modus VTM et BrightMatterTM intégrée de Synaptive ? dont la planification chirurgicale, le guidage et la visualisation, et une plateforme informatique ? fournissent aux éminents cliniciens et systèmes de santé les informations dont ils ont besoin pour garantir les meilleurs résultats possibles aux patients.

