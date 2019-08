MC2 Therapeutics A/S termine le recrutement de l'étude européenne de Phase 3 comparative chez les patients atteints de psoriasis en plaques suivant un traitement avec la crème MC2-01 PADtm





MC2 Therapeutics A/S, une société pharmaceutique d'études cliniques en phase avancée spécialisée dans les thérapies topiques contre les conditions inflammatoires chroniques, annonce ce jour avoir terminé le recrutement pour son étude européenne de Phase 3 évaluant l'innocuité et l'efficacité de la crème MC2-01 PADtm (calcipotriène et dipropionate de bétaméthasone, à poids égal 0,005%/0,064%) chez les patients adultes atteints de psoriasis en plaques, en comparaison avec le gel Daivobet® (commercialisé aux États-Unis sous la dénomination de Taclonex® Suspension topique).

" La finalisation du recrutement des patients pour cette étude européenne d'homologation de Phase 3 marque une nouvelle étape importante et en temps opportun pour le programme de développement international de la crème MC2-01 PADtm contre le psoriasis en plaques, après la réussite de notre étude comparative de Phase 3 aux États-Unis en 2018, " déclare Jesper J. Lange, chef de la direction et président de MC2 Therapeutics. " Nos efforts dans l'UE et aux États-Unis illustrent un engagement indéfectible en faveur des thérapies topiques pour les patients atteints de conditions inflammatoires chroniques. Notre technologie PADtm propriétaire nous permet de développer une nouvelle norme de thérapies topiques fournissant un soulagement rapide et efficace des symptômes, une hydratation unique et un bienfait cosmétique qui, selon nous, améliorent considérablement l'expérience du patient et l'aspect pratique des applications quotidiennes. "

À propos de l'étude de Phase 3 sur la crème MC2-01 PADtm

L'étude de Phase 3, randomisée, multicentrique, en aveugle et en groupes parallèles évalue l'efficacité et l'innocuité de la crème MC2-01 PADtm chez les personnes atteintes de psoriasis en plaques, en comparaison avec l'excipient MC2-01 et le gel Daivobet®. Les participants appliquent localement les médicaments de l'étude une fois par jour pendant une durée allant jusqu'à 8 semaines. L'objectif principal est de démontrer la supériorité thérapeutique de la crème MC2-01 PADtm par rapport au comparateur actif, ainsi que de caractériser le profil d'innocuité de la crème MC2-01 PADtm chez les personnes atteintes de psoriasis en plaques. Le critère principal d'efficacité est la variation en pourcentage par rapport au niveau de base du mPASI (indice de gravité du psoriasis modifié) sur le corps à la semaine 8. L'étude a recruté 490 patients répartis dans 32 centres en Europe.

À propos de MC2 Therapeutics A/S

MC2 Therapeutics A/S est une société pharmaceutique privée, spécialisée dans les essais cliniques en phase avancée pour les thérapies topiques contre les conditions inflammatoires chroniques. À l'aide de sa technologie exclusive PADtm - une dispersion de type huile-dans-l'eau unique en son genre - MC2 Therapeutics développe une gamme de nouvelles thérapies topiques conçues pour fournir aux patients des soins inégalés.

Pour des renseignements complémentaires sur le groupe MC2 Therapeutics, veuillez visiter www.mc2therapeutics.com

