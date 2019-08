Le gouvernement du Canada investit pour faire progresser la recherche en sciences animales





DESCHAMBAULT, QC, le 7 août 2019 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Jean-Claude Poissant, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Marie-Claude Bibeau, un investissement pouvant atteindre 1,4 million de dollars au Centre de recherche en sciences animales de Deschambault (CRSAD) pour appuyer la recherche novatrice en sciences animales au profit des producteurs québécois et canadiens. L'investissement a été effectué dans le cadre du programme Agri-science du Partenariat canadien pour l'agriculture (PCA).

L'investissement sera réparti entre trois projets de recherche, à savoir :

123 000 $ pour de la recherche qui portera sur la conception d'une approche nutritionnelle pour la production de foie gras qui permettra d'établir l'apport alimentaire optimal pour les canards, ce qui permettra d'améliorer le bien-être des animaux, de réduire les coûts de production et d'augmenter la confiance du public;

553 000 $ pour de la recherche sur les effets des probiotiques sur la santé des abeilles mellifères qui aideront à améliorer la longévité, l'immunité aux maladies, le rendement de la ruche et la qualité de la production;

719 000 $ pour de la recherche visant à déterminer l'âge optimal pour le sevrage et ses effets sur la croissance, la santé et la production laitière des chèvres.

Citations

« La recherche et l'innovation sont essentiels à l'amélioration de l'efficacité et de la compétitivité de notre secteur agricole pour le garder à la fine pointe. Dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, nous nous sommes engagés à aider les producteurs et les productrices agricoles et leurs familles à maintenir des exploitations innovatrices et productives à l'aide de nouveaux outils et de nouvelles pratiques qui assureront la solidité, la diversité et la compétitivité de leur secteur. »

- Jean-Claude Poissant, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le CRSAD est très reconnaissant de l'appui majeur du gouvernement fédéral à ses activités de recherche dans trois secteurs émergents et à fort potentiel de croissance de l'agriculture québécoise et canadienne. En plus des nouvelles connaissances acquises, les projets contribueront à la formation de personnel hautement qualifié qui pourra agir, par la suite, comme agent de changement dans la production d'abeilles, de chèvres laitières ou de canard et continuer à appuyer l'innovation dans ces secteurs. Les projets contribueront également à l'amélioration des conditions de production et au bien-être des animaux. »

- Doris Pellerin, président du CRSAD

Les faits en bref

Le Centre de recherche en sciences animales de Deschambault (CRSAD) est un organisme à but non lucratif créé en 1999 grâce à un partenariat entre le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) et l'Université Laval dans le but de mener et d'appuyer des recherches en sciences animales visant à améliorer les pratiques agricoles.

Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un investissement quinquennal de trois milliards de dollars des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour renforcer le secteur agricole et agroalimentaire.

Le Partenariat comprend des programmes et des activités visant à améliorer la compétitivité du secteur par la recherche, la science et l'innovation. Dans le cadre du Programme Agri-science, une initiative quinquennale de 338 millions de dollars, le gouvernement appuie les découvertes et les sciences appliquées de pointe ainsi que l'innovation axée sur les priorités de recherche de l'industrie.

Liens connexes

Partenariat canadien pour l'agriculture

Centre de recherche en sciences animales de Deschambault (CRSAD)

