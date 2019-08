ATW Tech conclut la vente de sa division VuduMobile pour $1,35M





MONTRÉAL, 07 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ATW Tech Inc. (la « Société » ou « ATW Tech ») (TSX-V : ATW) annonce aujourd'hui la clôture de la vente des actifs de sa division VuduMobile dont la signature de l'entente de principe avait été annoncée le 18 juillet 2019. L'acquéreur est la société Komutel inc (« Komutel »). Le prix de vente est de1 350 000 $ payable en espèces, dont 300 000 $ a été payé sous forme d'avance lors de la signature de la lettre d'intention, 500 000 $ sera payable 30 jours après la clôture et 550 000 $ sera payable 60 jours après la clôture; les paiements futurs sont garantis par une hypothèque grevant les actifs vendus. Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2018, les revenus générés par les actifs de VuduMobile vendus représentaient 4,5 % des revenus totaux d'ATW TECH.



« Nous sommes heureux d'avoir conclu cette très profitable transaction et ce, dans les délais prévus. Comme souligné dans notre communiqué du 18 juillet 2019, elle s'inscrit dans notre stratégie et volonté de financer et de concentrer nos activités et nos ressources dans le secteur des technologies financières (fintech) » a déclaré Michel Guay, président et chef de la direction d'ATW Tech0.

De son côté, Richard Poulin, Président de Komutel a déclaré : « Le coût d'acquisition de VuduMobile à 1.35 fois les revenus, accompagné d'un solide carnet de commandes était juste et raisonnable pour les deux parties. De plus, VuduMobile complète bien l'offre de notification de Komutel et représente un gain important pour l'ensemble de nos clients »

PROFIL D'ATW TECH

ATW Tech (TSX-V : ATW) est un leader des technologies financières (?fintech'), propriétaire de plusieurs plateformes technologiques reconnues tels que VoxTel, Option.vote et Bloomed. VoxTel se spécialise dans la facturation téléphonique et les solutions de paiements alternatives pour les lignes fixes et mobiles. Option.vote offre un système de votation multi-méthodes sur mesure à l'intention des syndicats, partis politiques, associations professionnelles et tous ceux cherchant une façon sécuritaire de réduire leurs frais de votation et à améliorer leur taux de participation. Bloomed est une plateforme en nuage (« cloud computing ») de gestion des données (« smart data ») sur les consommateurs et leurs comportements destinée à des campagnes orientées vers les entreprises et le grand public.

PROFIL DE KOMUTEL

Komutel est une entreprise de haute technologie qui se spécialise dans le développement et la mise en marché de solutions de télécommunication et d'interopérabilité grandement innovatrices. Komutel, joueur Nord-Américain de premier plan au niveau de la sécurité publique pour : la répartition des appels (PSPA), l'enregistrement des appels radio et téléphonique, la notification pour les services incendie, équipes médicales et tous autres types d'urgences. Elle se démarque par la convivialité et la flexibilité de ses produits.

Fondée en 2001, Komutel est une compagnie privée servant plus de 3,000 clients dont la satisfaction représente la priorité numéro de notre entreprise.

ATW Tech Michel Guay Denis Archambault Président, fondateur et Chef de la Direction Interim CFO Tél : 514-985-2570 Poste 301 Tél : 514-985-2570 Poste 304 mguay@atwtech.com darchambault@atwtech.com www.atwtech.com www.atwtech.com KOMUTEL Richard Poulin Chef de la Direction Tél : 1 800 225 9988 richard.poulin@komutel.com www.komutel.com

