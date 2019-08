La Monnaie royale canadienne annonce ses pièces de collection pour août 2019, à commencer par la pièce à multiples facettes « Loup », première au monde à présenter un relief exceptionnel





OTTAWA, le 7 août 2019 /CNW/ - La Monnaie est fière de dévoiler son plus récent tour de force numismatique, la pièce de 25 $ en argent fin 2019 - Têtes d'animal à multiples facettes : Loup. Constituée de 435 polygones, cette création au relief exceptionnel, oeuvre de l'artiste Claude Thivierge, s'élève à une hauteur de 6 mm à partir d'une surface de 36 mm de diamètre. Le laboratoire de Recherche-développement, les graveurs et les experts de fabrication de coins de la Monnaie ont uni leurs forces pour réaliser un agencement complexe de minuscules facettes miroitantes formant la tête de cet emblème de la faune canadienne avec une brillance et une précision inégalées. Il est maintenant possible de se procurer cette pièce d'avant-garde, ainsi que d'autres produits novateurs de la Monnaie.

À cela s'ajoute une autre première mondiale : la pièce de 20 $ en argent fin 2019 - Lumières sur la colline du Parlement. Grâce à la technologie exclusive de révélation des couleurs, une image de la tour de la Paix à Ottawa prend vie sous la lumière UV, révélant un motif en couleurs élaboré dans les plus fins détails. L'effet produit est une représentation fidèle de l'événement Lumières du Nord, qui attire chaque année des centaines de milliers de spectateurs devant les édifices du Parlement pour un spectacle nocturne inoubliable.

On peut aussi admirer l'effet créé par les rayons UV sur la pièce de 20 $ en argent fin 2019 - Splendeurs célestes : Le phénomène « Steve », oeuvre de Tony Bianco. Sous la lumière noire, la pièce révèle un phénomène inhabituel, observé pour la première fois dans le ciel canadien en 2016 : l'apparition passagère d'un mince arc de lumière vert et violet à côté d'une aurore boréale. Ce phénomène est causé par un courant subauroral d'ions de particules chargées traversant l'atmosphère à une vitesse extrêmement élevée.

D'autres magnifiques créations font leur début aux côtés de ces pièces fascinantes ce mois-ci :

la pièce de 250 $ en argent fin 2019 - 100 e anniversaire du CN, une pièce concave de forme ovale sur laquelle figure l'image classique d'une locomotive à vapeur filant dans les Rocheuses canadiennes, une oeuvre en très haut relief de Matt Bowen, graveur à la Monnaie;

anniversaire du CN, une pièce concave de forme ovale sur laquelle figure l'image classique d'une locomotive à vapeur filant dans les Rocheuses canadiennes, une oeuvre en très haut relief de Matt Bowen, graveur à la Monnaie; la pièce de 20 $ en argent fin - Seconde Guerre mondiale : Série Champs de bataille - la bataille de l'Escaut, oeuvre de l'artiste Mary McPherson, originaire de Thunder Bay ;

; la pièce de 10 $ en or pur 2019 - Centenaire de la dernière émission du souverain, qui célèbre le dernier souverain britannique à avoir été frappé à Ottawa , en 1919;

, en 1919; la pièce de 20 $ en argent fin 2019 - Dieux nordiques : Frigg, la dernière pièce de la série signée Alexandra Lefort;

la pièce de 5 oz en argent fin 2019 - Série Pièces de grande taille : Pièce de 1 cent, au placage d'or sélectif;

l'ensemble de pièces divisionnaires en or pur 2020, le premier ensemble du genre de la Monnaie à mettre en vedette quatre pièces en or pur à 99,999 %, sur lesquelles un hologramme rehausse le motif de feuille d'érable créé par Luc Normandin;

l'ensemble médaillon et pièces canadiennes classiques en argent fin 2019, une nouvelle collection de pièces de circulation reproduites dans l'argent fin, dont les motifs au revers sont rehaussés de couleur;

l'ensemble de pièces de circulation canadiennes 2019 - Symboles intemporels du Canada , idéal pour le jeune collectionneur, qui comprend toutes les pièces de circulation canadiennes du moment, en plus d'une pièce de 50 cents qui luit dans le noir, oeuvre de Darren Booth;

, idéal pour le jeune collectionneur, qui comprend toutes les pièces de circulation canadiennes du moment, en plus d'une pièce de 50 cents qui luit dans le noir, oeuvre de Darren Booth; la pièce de 30 $ en argent fin 2019 - Éclat doré : Prédateur et proie - Épaulard et otaries, une création de l'artiste animalier W. Allan Hancock, entièrement rehaussée d'un placage d'or;

la pièce de 350 $ en or pur 2019 - Art animalier canadien : Le couguar, une pièce de collection en or pur à 99,999 %, au tirage très limité, oeuvre de l'artiste Denis Mayer Jr.;

deux nouvelles créations du Three Degrees Creative Group en forme de lotus, soulignant l'Année du Rat : une pièce de 2 500 $ en or pur 2020 et une pièce de 15 $ en argent fin 2020;

trois nouveaux motifs millésimés 2020 pour l'Année du Rat, oeuvres de l'artiste Aries Cheung, qui figurent respectivement sur une pièce en or de 150 $, une pièce en argent fin de 15 $ et une pièce en argent fin de 10 $;

la pièce de 3 $ en argent fin 2019 ? Petits bonheurs de la vie au Canada : Musique folk, oeuvre de Steve Hepburn;

la pièce de 5 $ en argent fin 2019 - Signes du zodiaque : Vierge, oeuvre de Jori van der Linde.

Le tirage, le prix et la description complète de chaque pièce figurent à l'onglet « Magasinez » du site www.monnaie.ca. Un aperçu des pièces se trouve ici.

Il est possible de commander tous ces articles directement auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada et le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en se rendant sur le site Web de la Monnaie. Les pièces sont également en vente dans les boutiques de la Monnaie royale canadienne à Ottawa et à Winnipeg, ainsi que par l'entremise de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, dont les établissements de Postes Canada participants.

