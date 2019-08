Chi Yufeng, président de Perfect World : explorer de nouveaux moyens de développer l'industrie de l'esport





SHANGHAI, 7 août 2019 /PRNewswire/ -- La très attendue « Conférence mondiale de l'esport de 2019 » a débuté à Shanghai le 3 août. Cette conférence, dirigée par le gouvernement, a réuni des acteurs clés du secteur pour évoquer les enjeux auxquels l'industrie mondiale de l'esport est confrontée, notamment l'infrastructure globale, la productisation et la commercialisation, ainsi que les nouveaux pôles de croissance pour le secteur dans son ensemble.

Chi Yufeng, président de Perfect World Investment & Holding Group, a participé à l'événement et a prononcé un discours, déclarant à cette occasion : « Perfect World a toujours cherché un nouveau point d'entrée dans le monde de l'esport, à mi-chemin entre les jeux et les sports traditionnels. Le secteur de l'esport sera l'une des nouvelles orientations les plus importantes pour la société. »

L'esport, une nouvelle industrie dont la popularité a explosé ces dernières années, doit cette popularité non seulement à un intérêt croissant du public, mais également aux importants progrès technologiques qui stimulent le développement du secteur. M. Chi pense que si l'esport a d'abord été un produit dérivé des jeux vidéo, il est depuis devenu un tout nouveau domaine, totalement distinct de celui des jeux. Son potentiel futur doit être principalement examiné sous l'angle du sport.

M. Chi a comparé la NBA et DOTA2 à titre d'exemple pour montrer comment l'esport est semblable aux sports traditionnels du point de vue du modèle économique, des aspects compétitifs et de l'attrait visuel, démontrant ainsi son énorme potentiel.

En ce qui concerne les futures tendances de développement, M. Chi a déclaré que « la 5G sera un atout majeur pour l'esport, tandis que son intégration dans de nombreuses plateformes ouvrira de nombreuses autres possibilités, tout particulièrement en tant que vecteur de diffusion de la culture chinoise à travers le monde. »

Perfect World est l'une des premières entreprises à exploiter et gérer des produits et des événements d'esport en Chine. Avec l'exploitation réussie de produits d'esport renommés, dont DOTA2 et Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), ainsi que d'événements associés, la société a créé et amélioré son propre système d'événements 3D et a accumulé une vaste expérience dans la gestion de tournois internationaux.

Les championnats internationaux de DOTA2 (TI9), qui se tiendront à Shanghai ce mois d'août, approchent à grands pas. C'est la première fois que ce tournoi est organisé en Chine, et il s'accompagne de la plus importante cagnotte jamais offerte lors d'un événement d'esport. Perfect World, fournisseur de services pour DOTA2 en Chine continentale, mettra à profit ses compétences pour aider à l'organisation de ce grand événement.

La Conférence mondiale annuelle de l'esport est un événement majeur, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'industrie de l'esport. La conférence de cette année a non seulement fait naître des idées novatrices pour le développement de l'industrie mondiale de l'esport, mais elle a également accueilli l'inauguration de la semaine de l'esport de Shanghai. Elle a également été l'occasion d'annoncer des normes pour la construction et l'exploitation de salles d'esport, ainsi que des politiques de soutien pour le secteur de l'esport dans la nouvelle zone de Pudong. Ces mesures aideront à faire de Shanghai la « capitale mondiale de l'esport ».

