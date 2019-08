Stingray annonce l'élection des administrateurs





MONTRÉAL, 07 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conformément au Guide à l'intention des sociétés de la TSX, Groupe Stingray Inc. (TSX: RAY.A; RAY.B) (la « Société ») publie le présent communiqué afin d'annoncer le résultat du vote des actionnaires à l'élection des administrateurs lors de son assemblée annuelle tenue plus tôt aujourd'hui à Montréal.



Chacun des neuf (9) candidats suivants proposés par la Société a été dûment élu en tant qu'administrateur de la Société par les actionnaires présents ou représentés par procuration lors de l'assemblée. Le résultat du vote a été le suivant :

Pour Abstention Nombre % Nombre % Claudine Blondin 221 658 318 98,91 % 2 442 960 1,09 % Eric Boyko 224 098 613 99,99 % 2 665 0,01 % Jacques Parisien 222 825 186 99,43 % 1 276 092 0,57 % Mark Pathy 221 369 949 98,78 % 2 731 329 1,22 % Gary S. Rich 221 070 139 98,65 % 3 031 139 1,35 % François-Charles Sirois 220 454 565 98,37 % 3 646 713 1,63 % John R. Steele 224 090 375 99,99 % 10 903 0,01 % Robert G. Steele 224 080 815 99,99 % 20 463 0,01 % Pascal Tremblay 223 605 975 99,78 % 495 303 0,22 %

Stingray entreprise située à Montréal, est un chef de file dans les domaines de la musique, des médias et de la technologie comptant plus de 1 200 employés dans le monde entier. Stingray est un fournisseur de premier plan de services sélectionnés offerts directement aux consommateurs ou à des entreprises, notamment des chaînes musicales télévisées, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes de télévision en format 4K ultra-haute définition (UHD), des produits de karaoké, de l'affichage dynamique numérique, de la musique en magasin et des applications de musique qui ont été téléchargées plus de 140 millions de fois. Stingray rejoint 400 millions d'abonnés (ou utilisateurs) dans 156 pays.



Personne-ressource :

Mathieu Péloquin

Vice-président principal, marketing et communications

Stingray

514 664-1244, poste 2362

mpeloquin@stingray.com

