Altasciences accueille le Dr Beatrice Setnik au poste de directrice scientifique





Altasciences est ravie d'accueillir sa nouvelle directrice scientifique, le Dr Beatrice Setnik, qui mettra à la disposition des clients, tant internes qu'externes, son expertise dans tous les domaines relatifs aux premières phases du développement des médicaments.

Beatrice est titulaire d'un doctorat en pharmacologie et neurosciences de l'université de Toronto et travaille, depuis 2005, dans le secteur des essais cliniques au Canada et aux États-Unis : pour Ventana Clinical Research au Canada, King Pharmaceuticals et Pfizer en Caroline du Nord, ainsi que pour Syneos Health (anciennement INC Research) depuis 2014. Le Dr Setnik dispose d'une vaste expérience dans la conception, la conduite et la publication d'essais cliniques dans un large éventail de champs thérapeutiques, dont des connaissances spécialisées dans l'évaluation du potentiel toxicomanogène des médicaments agissant sur le système nerveux central. Elle est par ailleurs professeur adjoint à la faculté de pharmacologie et de toxicologie de l'université de Toronto et participe régulièrement à des réunions et ateliers de la FDA, l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments.

Les connaissances étendues et la longue expérience de Beatrice garantiront une supervision et des apports scientifiques de haut niveau en matière de conception, de protocole et de faisabilité médicale et scientifique des études liées aux nouvelles recherches des actuels et futurs clients.

« Nous sommes extrêmement privilégiés qu'une candidate d'un tel calibre et aussi talentueuse rejoigne notre équipe. Nous nous réjouissons à l'idée que la collaboration du Dr Setnik renforce le large éventail de services offerts par Altasciences dans les phases précliniques et cliniques de la recherche », a déclaré Chris Perkin, PDG d'Altasciences.

À propos d'Altasciences

Altasciences est une organisation de recherche contractuelle de taille moyenne tournée vers l'avenir, qui offre aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques de toutes envergures une approche souple et éprouvée des études précliniques et cliniques de première phase, de la sélection des principaux médicaments candidats à la validation des concepts. Depuis plus de 25 ans, Altasciences intègre les projets de ses clients pour les aider à prendre des décisions éclairées, plus rapides et plus exhaustives dans les premières phases de développement des médicaments. La gamme complète de solutions Altasciences comprend les essais précliniques d'innocuité, la pharmacologie clinique, la bioanalyse, la gestion de programmes, la rédaction médicale, la biostatistique et la gestion de données. Tous ces services peuvent être adaptés aux exigences spécifiques du client. Altasciences aide ses clients à offrir de meilleurs médicaments à ceux qui en ont besoin, plus rapidement.

Communiqué envoyé le 7 août 2019 à 12:15 et diffusé par :