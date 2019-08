Résultats d'analyses et mise à jour sur le programme de forage en cours de la zone cuivre/or C-3 de la propriété Bateman Bay





ROUYN-NORANDA, Québec, 07 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- MINES INDÉPENDANTES CHIBOUGAMAU INC. (CBG-V ? Bourse de Croissance TSX au Canada, CLL1 ? Bourses de Francfort, Stuttgart et Lang & Schwarz en Allemagne, CMAUF-OTC (É.-U.A.)) livre les premiers résultats et fait une mise à jour du programme de forage en cours sur la zone cuivre/or C-3 de la propriété Bateman Bay détenue à 100% par Chibougamau. Entreprise minières Globex Inc. (GMX ? Bourse de Toronto, G1MN ? Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz et GLBXF ? International OTCQX) détient une redevance brute sur les métaux de 3% sur la propriété.



À ce jour, 7 nouveaux forages totalisant 3 441 m ont été complétés. Un certain nombre de sondages ont été abandonnés et repris en raison d'une déviation trop importante. Le forage BJ-19-23B, suite à un troisième essai, a tout de même été complété, interceptant la zone 250 mètres sous la cible planifiée.

Le forage BJ-19-21, localisé 62 m en-dessous et 50 m au sud-est du forage BJ-19-17, retournant 4,33 % Cu, 3,69 g/t Au, 19,62 g/t Ag et 0,02% Co sur 22 m (voir communiqué de presse du 22 avril 2019) a retourné les valeurs suivantes:

BJ-19-21 Cuivre (%) Or (g/t) Argent (g/t) Cobalt (%) Longueur carotte (m) Épaisseur vraie (m) 3,06 2,96 13,04 0,023 15,68 10,60 Incluant 4,01 4,90 16,17 0,029 4,38 et 4,20 3,73 18,63 0,031 5,90

Le forage BJ-19-22, localisé 37 m au-dessus et 35 m au nord-ouest du forage BJ-19-17, a retourné les valeurs suivantes:

BJ-19-22 Cuivre (%) Or (g/t) Argent (g/t) Cobalt (%) Longueur carotte (m) Épaisseur vraie (m) 3,02 0,48 20,20 0,025 45,40 15,60 Incluant 4,44 1,10 15,57 0,047 6,70 et 5,64 0,82 61,12 0,037 5,90 et 3,64 0,37 16,73 0,029 10,50

Le forage BJ-19-22 a été foré à partir de la terre ferme avec un azimut différent, ce qui explique la grande différence entre la longueur carotte et l'épaisseur vraie.

Le forage BJ-19-25 n'a pas intersecté la minéralisation, mais a recoupé une épaisse et intense zone d'altération.

Les forages BJ-19-19, BJ-19-20, BJ-19-24 et BJ-19-25 n'ont pas intersecté la minéralisation (VNS).

Le forage BJ-19-23B, le forage le plus profond atteignant la zone à plus de 250 mètres de la cible planifiée, a recoupé la minéralisation sur environ 1 mètre de carotte. Les analyses sont en traitement.

Les forages effectués jusqu'à maintenant indiquent que la zone minéralisée est ouverte en profondeur vers le nord-ouest et le sud-est ainsi qu'en direction sud-est vers la surface.

Le forage BJ-19-26 est présentement en cours, la cible est située au nord-ouest du forage BJ-19-21.

Laboratoire et méthodes d'analyses

L'échantillonnage des carottes de forage, y compris le programme de contrôle et de l'assurance de la qualité, est fait à l'interne par le personnel de Mines indépendantes Chibougamau sous la supervision du géologue de projet de la Mines indépendantes Chibougamau. Les échantillons sont préparés sur le terrain, ils sont étiquetés emballés dans des sacs de plastiques scellés et livrés par le personnel de Mines indépendantes Chibougamau à Laboratoire Expert inc. situé au 750-A, rue Saguenay, Rouyn-Noranda. . Le laboratoire exécute toutes les étapes de la préparation des échantillons, y compris le séchage et le broyage à travers une grille de ?10 mesh et la pulvérisation d'un sous-échantillon de 300 grammes à travers une fine grille de ?200 mesh. Les résidus du matériau broyé sont conservés afin de les entreposer. Pour exécuter les analyses de l'or, Laboratoire Expert utilise un sous-échantillon de 29,16 grammes de pulpe (1 tonne d'essai) qui est traité à très haute température en appliquant les procédures normalisées de la pyroanalyse. Le contenu en or de chaque échantillon est déterminé par spectroscopie d'absorption atomique. Les échantillons contenant plus de 1g/t d'or sont analysés une deuxième fois et le contenu en or est déterminé par pyroanalyse avec une finition par gravimétrie. Pour l'analyse des métaux communs (cuivre, zinc, incluant l'argent et le cobalt), un échantillon de 0,5 g est traité par digestion aqua regia avec de l'acide nitrique et chlorhydrique, puis analysé avec une finition par spectrométrie d'absorption atomique.

L'exactitude et la précision des analyses sont contrôlées par insertion régulière d'échantillons témoins, d'échantillons en double et de standards de référence accrédités pour les faibles et fortes valeurs à intervalles de 20 échantillons dans le courant d'échantillonnage de Mines indépendantes Chibougamau. Ces contrôles viennent s'ajouter à l'insertion régulière d'échantillons témoins, d'échantillons en double (or, argent, cuivre, zinc et cobalt) et des standards accrédités par Laboratoire Expert durant le processus d'analyse. Aucun échantillon n'a été envoyé à un deuxième laboratoire indépendant selon les procédures et protocoles d'AQ/CQ de la compagnie.

Ce communiqué de presse a été rédigé Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction, pour Mines indépendantes Chibougamau inc., et Pierre Riopel, géo., Superviseur de projets, en leur capacité de « personnes qualifiées » conformément aux règles en vigueur.

