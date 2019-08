Libertex, nouveau partenaire Premium Plus du Valencia CF





Valencia CF a conclu un accord avec Libertex, une société multinationale de recherche financière dans le secteur du trading et considérée comme la meilleure application de trading de 2018, par laquelle la société financière devient le nouveau partenaire Premium Plus du Valencia CF jusqu'au 30 juin 2021.

Grâce à cet accord, les clients de Libertex et les fans de Valencia CF pourront bénéficier de promotions, d'offres exclusives, participer à des rencontres avec les joueurs et de nombreuses autres opportunités de vivre une expérience unique, tant dans leur activité avec Libertex qu'avec Valencia CF.

Le président Anil Murthy est " très satisfait de l'accord conclu avec Libertex, une autre multinationale qui rejoint le Valencia CF pour poursuivre sa croissance locale et mondiale. Libertex est l'exemple d'une entreprise sérieuse et solvable dans un marché très compétitif qui veut accroître sa position de référence dans son secteur, tout comme le Valencia CF l'a cherché tout au long de son histoire. "

Michael Geiger, PDG de Libertex, reconnaît que " Valencia CF est un club de haut niveau international, avec une longue et fructueuse histoire, avec lequel nous partageons un sentiment commun en termes d'émotions, de passion et de succès. Valencia CF est le partenaire idéal pour délivrer notre marque, notre message et nos services à nos clients potentiels afin de continuer à croître sur le marché. Nous croyons que ce sera une grande et ambitieuse saison pour nous deux et que nous nous soutiendrons mutuellement. "

Pour sa part, le directeur général de Libertex, Andrey Nikolaev, estime que " ce partenariat nous permettra d'offrir des avantages à nos clients. Rien qu'en étant client, vous aurez l'occasion de vivre des expériences directes avec un club historique de LaLiga, le meilleure championnat au monde. "

Avec plus de 30 récompenses internationales, dont les plus récentes sont le meilleur courtier en crypto monnaies et la meilleure application de trading de 2018 aux prestigieux Forex Awards, la société créée en 1997 a un portefeuille de 2,2 millions de clients répartis dans 110 pays, offrant à ses utilisateurs plus de 240 actifs commerciaux avec lesquels elle peut fonctionner.

Libertex est considérée comme l'une des meilleures plateformes web et mobiles pour effectuer des achats sécurisés de divers actifs financiers (actions, devises, indices et matières premières). Elle offre à ses utilisateurs une plateforme intuitive, simple et claire tant pour les experts que pour les débutants dans le secteur du commerce, offrant des formations et créant des actions didactiques destinées aux fans.

