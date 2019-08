Absorb Software fait l'acquisition d'eLogic Learning





CALGARY, Alberta, 7 août 2019 /CNW/ -- Absorb Software annonce l'acquisition du système de gestion de l'apprentissage eLogic Learning.

L'acquisition d'eLogic Learning fait suite à l'acquisition de Torch LMS par Absorb en mai 2019, un fournisseur de système de gestion de l'apprentissage SaaS de l'Utah. Absorb dessert maintenant plus de 1 000 clients actifs et compte 225 employés répartis dans 8 bureaux.

« Cette acquisition représente un autre grand bond en avant dans nos ambitions de croissance et place Absorb en bonne posture pour utiliser la base mondiale de clients eLogic en pleine expansion afin d'accroître son leadership sur le marché international des systèmes de gestion de l'apprentissage, et ce, tout en renforçant la capacité de la société à servir ses clients provenant de différentes industries », a déclaré Mike Owens, fondateur et chef de la direction d'Absorb.

Située à Tampa, en Floride, eLogic Learning a connu du succès grâce à sa capacité d'offrir un rendement fiable et rapide à l'échelle internationale en matière de prestation de cours. La société soutient plus de cinq millions d'utilisateurs mensuels dans le monde. En plus de son système de gestion de l'apprentissage, la plateforme d'eLogic Learning crée du contenu d'apprentissage en ligne personnalisé et propose une bibliothèque exhaustive de didacticiels conçus par des tiers.

« Absorb et eLogic sont des sociétés qui disposent toutes deux d'une expertise dans la création d'expériences d'apprentissage novatrices et axées sur les téléphones mobiles, et nos compétences combinées offriront une plateforme de pointe qui est souple et engageante, répondant aux besoins des travailleurs modernes provenant d'une variété d'industries à travers le monde », a déclaré Mark Anderson, chef de la direction d'eLogic Learning.

Forte du succès des acquisitions d'eLogic et de Torch LMS, Absorb prévoit faire d'autres acquisitions au fur et à mesure que la société prendra de l'expansion au-delà de sa croissance organique. Absorb est une société de portefeuille de Silversmith Capital Partners.

Les modalités financières de l'acquisition n'ont pas été divulguées. Lightning Partners a agi en tant que conseiller financier et stratégique exclusif pour eLogic Learning dans le cadre de cette transaction. Choate Hall & Stewart a agi à titre de conseiller juridique pour Absorb Software.

À propos d'Absorb Software

Absorb Software est une société de technologie d'apprentissage établie à Calgary, en Alberta, au Canada, possédant des filiales mondiales à Londres, Dublin, Shanghai, Sydney, Boston, Tampa et Salt Lake City. Absorb offre Absorb Infuse, la première plateforme LXP (plateforme d'expérience d'apprentissage), proposant une véritable expérience d'apprentissage immersive, ainsi que son produit phare, Absorb LMS, un système de gestion de l'apprentissage primé à l'avant-garde de l'industrie destiné aux entreprises, aux universités, aux organismes gouvernementaux et aux agences à but non lucratif de partout dans le monde. Apprenez-en plus en visitant l'adresse suivante : www.absorblms.com.

À propos d'eLogic Learning

Fondée en 2001, la société eLogic Learning est l'un des principaux fournisseurs de systèmes de gestion de l'apprentissage, de développement de contenu personnalisé et de solutions stratégiques d'apprentissage. La technologie de gestion de l'apprentissage en nuage de la société, ses capacités de contenu et son expertise en la matière offrent à chacun de ses partenaires une approche sur mesure pour connaître du succès. www.elogiclearning.com

À propos de Silversmith Capital Partners

Fondée en 2015, Silversmith Capital Partners est une société d'investissement de croissance établie à Boston ayant 1,1 milliard de dollars de capital sous gestion. La mission de Silversmith Capital Partners est de s'associer aux meilleurs entrepreneurs et de les soutenir afin d'assurer la croissance de sociétés profitables dans les secteurs de la technologie et des soins de santé. La société cherche à investir de 15 à 75 millions de dollars par entreprise. Parmi les investissements représentatifs, mentionnons ActiveCampaign, Centauri Health Solutions, Digital Map Products, Impact, LifeStance Health, MediQuant, Nordic Consulting Partners et Validity. Collectivement, les partenaires cumulent plus de six décennies d'expérience en matière d'investissement. Ils ont siégé au conseil d'administration de nombreuses sociétés en croissance, y compris Ability Network, Dealer.com, Liazon, Liberty Dialysis, MedHOK, Net Health, Passport Health, SurveyMonkey et Yapstone. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.silversmithcapital.com.

