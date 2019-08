Le gouvernement du Canada fait progresser l'innovation et la coopération en matière de cybersécurité





OTTAWA, le 7 août 2019 /CNW/ - Les Canadiens sont plus branchés que jamais. À cause de cette dépendance, le besoin d'innovation et de vigilance en matière de cybersécurité n'a jamais été aussi important.

Le gouvernement annonce aujourd'hui deux initiatives pour soutenir la Stratégie nationale de cybersécurité du Canada, il s'agit du lancement du Plan d'action national sur la cybersécurité et du relancement du Programme de coopération en matière de cybersécurité. Dans le cadre de ces programmes, 10,3 millions de dollars sur cinq ans seront octroyés pour soutenir différentes initiatives du domaine de la sécurité informatique au Canada.

La publication du Plan d'action national sur la cybersécurité offre aux Canadiens une mise à jour sur les travaux qui ont été réalisés jusqu'à maintenant dans le cadre de notre Stratégie nationale de cybersécurité et énonce nos initiatives pour les cinq prochaines années.

Le Programme de coopération en matière de cybersécurité vise à améliorer les cybersystèmes du Canada afin d'accroître l'innovation et la collaboration. Ensemble, nous pouvons aider les gouvernements, les entreprises et les citoyens canadiens à mieux comprendre le paysage cybernétique, à prévoir les tendances et à s'adapter à l'environnement en constante évolution.

Citations

«?La collaboration est essentielle pour que le Canada continue son travail comme chef de file mondial en matière de cybersécurité. Pour nous protéger contre les menaces et stimuler la croissance économique, nous devons travailler avec les meilleurs spécialistes de chaque secteur d'activité. Je suis heureux d'annoncer le lancement du Plan d'action national sur la cybersécurité et l'élargissement du Programme de coopération en matière de cybersécurité, qui permettront de soutenir la collaboration et de financer différents projets à la fine pointe de l'innovation.?»

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Faits en bref

Le Programme de coopération en matière de cybersécurité a un financement disponible de 10,3 millions de dollars sur cinq ans et 2,3 millions de dollars seront accessibles aux bénéficiaires en 2019-2020.

L'appel de propositions sera ouvert du 7 août 2019 au 28 août 2019.

Les propositions de financement seront évaluées par un groupe d'experts en matière de cybersécurité du gouvernement du Canada .

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Communiqué envoyé le 7 août 2019 à 11:25 et diffusé par :