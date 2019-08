Avis aux médias - Le ministre Hussen et le secrétaire parlementaire Casey réouvriront le bureau d'IRCC de Charlottetown et accueilleront 30 nouveaux citoyens





CHARLOTTETOWN, le 7 août 2019 /CNW/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et Sean Casey, secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Charlottetown marqueront la réouverture officielle du bureau d'IRCC de Charlottetown et accueilleront les nouveaux employés de l'Île-du-Prince-Édouard. Immédiatement après, le ministre Hussen et le secrétaire parlementaire Casey participeront à une cérémonie de citoyenneté au NCSM Queen Charlotte, où le ministre Hussen assurera la prestation du serment de citoyenneté pour accueillir 30 nouveaux Canadiens.

Date : Le jeudi 8 août 2019

RÉOUVERTURE DU BUREAU

Heure : 10 h (heure locale)

Endroit :

Centre d'affaires, Foyer BDC

119, rue Kent

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

C1A 7L1

Notes pour les médias :

Veuillez arriver au plus tard à 9 h 45.

Il y aura l'occasion prendre du rouleau B et des photos dans le nouveau bureau d'IRCC lorsque le ministre accueille trois nouveaux employés de l'Île-du-Prince-Édouard.

CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ

Heure : 11 h (heure locale)

Endroit :

Mess

Division de la Réserve navale

NCSM Queen Charlotte

210, rue Water

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

C1A 9M5

Notes pour les médias :

Veuillez arriver au plus tard à 10 h 45.



