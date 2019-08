Trois projets pour diversifier et améliorer l'offre touristique en Gaspésie

Le Club de motoneige Les Bons Copains du Grand Gaspé est un organisme à but non lucratif constitué en 1982. Les sentiers qu'il entretient sont répartis entre des sentiers Trans-Québec et transrégionaux dans la MRC de La Côte-de-Gaspé. L'organisme s'occupe notamment de leur entretien, de la pose de la signalisation, de la gestion des droits d'accès, de même que de l'entretien de ses équipements. Comptant près de 545 membres, le Club organise également des activités récréatives à l'occasion et exploite deux relais (Rivière-au-Renard et Gaspé).

Le club de motoneigistes Les Chevaliers de la moto-neige de New Richmond est un organisme à but non lucratif constitué en 1972. Les sentiers qu'il entretient sont répartis entre des sentiers Trans-Québec, transrégionaux et locaux. L'organisme, qui compte 297 membres, s'occupe notamment de leur entretien, de la pose de la signalisation, de la gestion des droits d'accès, de même que de l'entretien de ses équipements.

Riôtel Bonaventure(Le Château Blanc de Bonaventure 1994 inc.)