Une étude du Bureau de la concurrence montre que de nombreux Canadiens bénéficient d'une variété de fournisseurs de services Internet

OTTAWA, le 7 août 2019 /CNW/ - En 2018, plus d'un million de ménages canadiens ont choisi un fournisseur indépendant pour leur connexion Internet haute vitesse.

Il s'agit là d'une des constatations de l'étude sur les habitudes des consommateurs et la concurrence dans l'industrie des services Internet haute vitesse au Canada.

L'étude a montré que la majorité des Canadiens obtiennent actuellement leurs services Internet auprès d'une entreprise de câblodistribution ou de téléphonie traditionnelle. Toutefois, le Bureau a également constaté que la réglementation du CRTC, qui permet aux fournisseurs de services indépendants d'acheter l'accès aux réseaux des entreprises de télécommunications, a permis de créer un plus grand choix pour les consommateurs. Grâce à un nombre accru d'options à leur disposition, de plus en plus de Canadiens optent pour des fournisseurs de services Internet indépendants.

Le fait de disposer d'une sélection de fournisseurs permet à de nombreux Canadiens de choisir un forfait qui répond à leurs besoins en matière de prix, de vitesse du réseau et de qualité du service. Cependant, une telle variété d'options est rarement disponible pour les consommateurs des régions rurales et éloignées.

Afin de comprendre les points de vue et les habitudes des consommateurs canadiens, le Bureau a commandé un sondage sur leurs habitudes en matière de sélection et de changement de fournisseur de services Internet. Parmi les 2 005 ménages sondés :

90 % ont signalé être généralement satisfaits de leur fournisseur de services Internet actuel, les clients des fournisseurs de services Internet indépendants étant plus susceptibles d'être très satisfaits;

1 ménage sur 3 qui avait envisagé de changer de fournisseur dans les deux dernières années est allé jusqu'au bout de la démarche;

66 % des ménages ont un forfait Internet groupé à au moins un autre service, mais seulement 17 % de ces forfaits groupés comprennent le service de téléphone sans fil.

L'étude du Bureau concernant la concurrence dans les services Internet est conçue pour informer de futurs examens réglementaires de l'industrie, comme l'examen sur les services filaires de gros que le CRTC effectuera prochainement. En outillant davantage les organismes de réglementation et les décideurs politiques, l'étude aidera les Canadiens à profiter d'options de services Internet haute vitesse concurrentielles.

« L'Internet haute vitesse est le moteur de notre économie numérique en croissance rapide. Cette étude s'inscrit dans le cadre de nos efforts plus vastes visant à promouvoir la concurrence et l'innovation dans l'industrie pour que les Canadiens profitent de prix plus bas et d'un plus grand choix de services Internet. »

- Matthew Boswell, commissaire de la concurrence

En plus d'un sondage réalisé auprès de 2 005 ménages canadiens, l'étude a été alimentée par les résultats de 12 groupes de discussion avec des participants de Toronto , de Montréal, d' Halifax , d' Edmonton , de Vancouver et de régions rurales de l' Ontario , de l' Alberta et de la Colombie-Britannique.

, de Montréal, d' , d' , de et de régions rurales de l' , de l' et de la Colombie-Britannique. Le Bureau a également reçu les commentaires de plus de 42 000 canadiens au moyen d'un sondage en ligne, de même que 20 mémoires écrits de divers fournisseurs de services Internet.

Dans le cadre de son mandat, le Bureau fait la promotion des avantages d'une concurrence accrue dans les secteurs réglementés de l'économie.

