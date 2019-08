Rain Carbon fermera son site de production de résines aux Pays-Bas en 2020





STAMFORD, Connecticut, 7 août 2019 /PRNewswire/ -- Rain Carbon Inc., l'un des principaux producteurs mondiaux de composés à base de carbone, a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait approuvé la fermeture du site de production de résines d'Uithoorn aux Pays-Bas d'ici fin mars 2020.

« Du fait de la baisse de rentabilité des résines d'hydrocarbures et aromatiques C 9 , notamment pour les encres d'impression et les adhésifs, notre filiale RÜTGERS Resins B.V. cessera ses activités à Uithoorn d'ici la fin du premier trimestre de l'année prochaine », a déclaré Gerry Sweeney, président de Rain Carbon.

« Il n'est jamais facile de prendre une telle décision, car cela a des répercussions sur les employés, leurs familles et la collectivité environnante », a ajouté Gerry Sweeney. « Néanmoins, après avoir étudié minutieusement les différentes options possibles ces derniers trimestres, il est apparu évident que l'exploitation de cette usine ne pouvait pas être maintenue. La concurrence accrue des résines bon marché en provenance d'Asie et le développement de technologies et de produits alternatifs entraînent une baisse de la demande pour les résines produites à Uithoorn. »

Gerry Sweeney a mentionné que la société avait conclu un accord avec les délégués du personnel concernés en vue d'un plan social responsable pour les 60 employés d'Uithoorn touchés par la fermeture du site. « Nous entendons garantir un traitement équitable à nos employés et leur montrer sans équivoque que nous apprécions à leur juste valeur leur loyauté et leurs années de service au sein de la société », a-t-il précisé.

En ce qui concerne les clients de l'usine de résines d'Uithoorn, « les activités de production continueront à plein régime jusqu'à la fermeture en mars 2020, et nous nous engageons à répondre à leurs exigences en termes de résines d'hydrocarbures et aromatiques C 9 avec des livraisons en provenance d'Uithoorn jusqu'en août 2020 », a annoncé Kris Vanherbergen, vice-président exécutif du secteur Carbon Distillation and Advanced Materials.

Rain Carbon développe également des programmes destinés à aider les clients dans la transition vers des résines produites dans sa nouvelle usine de résines d'hydrocarbure hydrogénées de Castrop-Rauxel, en Allemagne, ainsi que sur son site de Duisbourg, en Allemagne également, où un projet de modernisation d'une valeur de 10 millions USD est en cours pour améliorer la qualité et la fiabilité de l'approvisionnement.

« Nous travaillerons en étroite collaboration avec nos clients pendant cette période de transition, et nous avons élargi nos équipes dédiées au service technique et au développement de produits pour garantir aux clients un approvisionnement local ininterrompu de résines C 9 DCPD de haute qualité, basées sur la technologie propriétaire que nous venons de développer », a déclaré Kris Vanherbergen.

Rain Carbon Inc. est un producteur mondial verticalement intégré et de premier plan de composés de carbone et de matériaux de pointe qui constituent des matières premières essentielles pour les produits de base de la vie quotidienne. Nous intervenons dans deux branches d'activités : le carbone et les matériaux de pointe. Notre branche d'activités Carbone transforme les sous-produits issus du raffinage pétrolier et de la sidérurgie en produits à base de carbone de haute valeur, qui constituent des matières premières primordiales pour les secteurs de l'aluminium, des électrodes en graphite, du noir de carbone, de la préservation du bois, du dioxyde de titane, des matériaux réfractaires et plusieurs autres secteurs mondiaux. Notre branche d'activités Matériaux de pointe enrichit la chaîne de valeur de notre traitement du carbone grâce à la transformation innovante, en aval, d'une partie de notre production de carbone et d'autres matières premières en matériaux de pointe à forte valeur et respectueux de l'environnement, qui constituent des matières premières essentielles pour les secteurs des produits chimiques spécialisés, des revêtements, de la construction, de l'automobile, du pétrole et plusieurs autres industries mondiales. Pour en savoir plus, visitez www.raincarbon.com.

