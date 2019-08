L'IFIC publie le rapport sur l'empreinte économique du Conference Board du Canada





TORONTO, 07 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) a publié aujourd'hui son rapport, L'industrie canadienne des fonds d'investissement ? Évaluation de son empreinte économique, rédigé par le Conference Board du Canada. Le rapport met en évidence la croissance du secteur canadien des fonds d'investissement, ainsi que ses contributions importantes à l'économie canadienne.



« L'étude du Conference Board démontre comment le secteur des fonds d'investissement profite aux Canadiens tant sur le plan de l'épargne individuelle que selon une perspective économique plus large, a indiqué Paul Bourque, président et chef de la direction de l'IFIC. Aujourd'hui, les Canadiens s'appuient sur les fonds d'investissement qui peuvent les aider à atteindre leurs objectifs d'épargne, mais le secteur génère également un grand nombre d'emplois et des recettes fiscales importantes, ainsi qu'une croissance du PIB. »

Le rapport porte sur le rôle des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse dans l'ensemble de l'économie canadienne, notamment les revenus annuels gagnés, les emplois créés, et l'incidence économique directe à l'échelle nationale et provinciale.

Faits saillants du rapport :

En 2018, l'empreinte économique totale de l'industrie des fonds d'investissement était évaluée à 37,1 milliards de dollars, soit 1,7 % du PIB total.

Le secteur employait 260 000 personnes (équivalent à temps plein) en 2018 et a versé 8,3 milliards de dollars en salaires et autres formes de rémunération.

Les placements gérés par l'industrie ont augmenté, passant de moins de 100 milliards de dollars au début des années 1990 à 1,71 billion de dollars en mai 2019.

Les fonds d'investissement représentent environ 38 % de tout le patrimoine financier privé au Canada.

« Cette recherche vise à fournir une compréhension détaillée de la façon dont le secteur des fonds d'investissement contribue à l'économie canadienne, a affirmé Robyn Gibbard, économiste au service des études économiques nationales et des analyses personnalisées, Conference Board du Canada. Notre analyse complète montre que les revenus générés par l'industrie aident à stimuler l'activité économique dans un certain nombre de secteurs précis et aident à favoriser la croissance de l'économie dans son ensemble. »

Le deuxième rapport de cette série en deux volets mettra l'accent sur la quantification de l'incidence que les conseils financiers ont sur l'épargne des Canadiens et l'évaluation de la façon dont ils contribuent à l'ensemble de l'économie.

Pour consulter la version intégrale du rapport, veuillez visiter IFIC.ca.

