Rapport intermédiaire du groupe Fraport pour le premier semestre 2019 : performance stable au cours des six premiers mois de l'année





Chiffre d'affaires et bénéfices en hausse en dépit d'un environnement de marché difficile

FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, Allemagne, 7 août 2019 /PRNewswire/ -- Au cours du premier semestre de l'exercice 2019 (clos le 30 juin), le groupe Fraport a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices. Si l'on ajuste les résultats pour tenir compte des dépenses liées aux investissements dans les projets d'expansion des sociétés du groupe Fraport dans le monde entier (conformément à la norme IFRIC 12), le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 5,2 % pour atteindre 1 513,9 millions d'euros. À l'aéroport de Francfort, la croissance du chiffre d'affaires s'explique par l'augmentation des produits tirés des services d'assistance en escale et des redevances d'infrastructure, ainsi que des activités de vente au détail et de stationnement. Dans le portefeuille international de Fraport, les principaux contributeurs aux résultats ont été la filiale Lima Airport Partners au Pérou, ainsi que Fraport USA et Fraport Greece.

Le résultat d'exploitation ou BAIIA (bénéfice avant déduction d'intérêts, impôts et amortissement) du groupe a augmenté de 50,2 millions d'euros, soit 10,9 %, pour atteindre 511,5 millions d'euros au cours de la période considérée. Ce montant inclut un effet positif de 22,8 millions d'euros résultant de la première application de la norme comptable IFRS 16. Après ajustement pour tenir compte de cet effet, le BAIIA a augmenté de 27,4 millions d'euros, soit 5,9 %. Cette augmentation peut notamment être attribuée à la performance positive des secteurs d'activité Assistance en escale et Commerce de détail et immobilier à Francfort, ces deux secteurs ayant notamment bénéficié de la croissance du trafic à l'aéroport de Francfort.

À compter du 1er janvier, la norme internationale d'information financière obligatoire IFRS 16 établit de nouvelles règles pour la comptabilisation des contrats de location. En particulier, ce changement concerne la comptabilisation des contrats de location conclus par la filiale Fraport USA du groupe. L'application de la norme IFRS 16 a, d'une part, entraîné une réduction des charges d'exploitation, créant un impact positif sur le BAIIA. Mais, d'autre part, cet effet positif a été contrebalancé par une hausse des amortissements et dépréciations d'un montant de 21,6 millions d'euros et par une augmentation de 5,8 millions d'euros des charges d'intérêts. Grâce à l'amélioration globale du résultat financier, le résultat net du groupe (bénéfice net) a augmenté de 24,1 millions d'euros, soit 17,1 %, pour s'établir à 164,9 millions d'euros au cours de la période considérée.

Le Dr Stefan Schulte, président du conseil d'administration de Fraport AG, a commenté : « Au premier semestre 2019, nous avons réussi à tenir notre position dans un environnement de marché globalement difficile. Je suis particulièrement heureux que nous ayons pu augmenter encore le niveau de satisfaction de nos passagers, malgré l'intensification du trafic de pointe, tout en réduisant les temps d'attente aux contrôles de sécurité. Nous restons fermement résolus à optimiser davantage nos processus. »

Au cours de la période de janvier à juin 2019, les flux de trésorerie d'exploitation ont augmenté de 13,0 % pour atteindre 367,5 millions d'euros. En revanche, les flux de trésorerie disponible ont sensiblement diminué, comme prévu, de 282,5 millions d'euros à moins 305,7 millions d'euros. Ceci est dû à la hausse des dépenses d'investissement à l'aéroport de Francfort et à certains aéroports du portefeuille international de Fraport.

L'aéroport de Francfort (FRA) a accueilli plus de 33,6 millions de passagers au cours des six premiers mois de l'exercice 2019, ce qui représente une augmentation de 3,0 % par rapport à l'exercice précédent. La plupart des aéroports du groupe Fraport dans le monde ont également enregistré une croissance du nombre de passagers au cours de la période considérée. Seuls les deux aéroports bulgares de Varna (VAR) et de Burgas (BOJ) ont enregistré une baisse du trafic combiné de 12,9 %, tendance qui devrait se poursuivre pendant le reste de l'exercice.

Pour l'ensemble de l'exercice 2019, le conseil d'administration de Fraport AG maintient ses prévisions de trafic pour FRA, où le nombre de passagers devrait augmenter d'environ 2 à 3 %. Le conseil d'administration a également confirmé les perspectives financières de la société pour l'exercice 2019, telles qu'elles sont exposées dans le rapport annuel 2018 : résultat d'exploitation (BAIIA) du groupe compris entre environ 1 160 et 1 195 millions d'euros, bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) compris entre environ 685 et 725 millions d'euros, bénéfice avant impôts (BAI) compris entre environ 570 et 615 millions d'euros, et résultat du groupe (ou bénéfice net) compris entre environ 420 et 460 millions d'euros.

Le Rapport intermédiaire du groupe est disponible sur le site Internet de Fraport AG.

