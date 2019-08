Mustimuhw Information Solutions reçoit la certification d'Inforoute, édition 2017





TORONTO, le 7 août 2019 /CNW/ - Inforoute Santé du Canada (Inforoute) et Mustimuhw Information Solutions Inc. (MIS) ont annoncé aujourd'hui que le dossier médical électronique communautaire Mustimuhw (DMEc Mustimuhw), plus particulièrement la v12.01.05, avait obtenu la certification d'Inforoute selon les critères préalables à la mise en oeuvre de l'édition 2017.

« Nous sommes ravis d'annoncer qu'une entreprise autochtone, Mustimuhw Information Solutions, s'est vu accorder la certification d'Inforoute pour son DMEc Mustimuhw, ce dont nous la félicitons chaleureusement, souligne Mark Nenadovic, directeur principal, Programme et Alliances, chez Inforoute. Cette certification indique que la solution Mustimuhw répond à des critères rigoureux de protection des renseignements personnels et de sécurité. »

Le DMEc Mustimuhw est un dossier médical électronique centré sur le client doublé d'un système de gestion de l'information et conçu pour soutenir la prestation des services essentiels dans les centres de santé des Premières Nations partout au pays. La solution a été certifiée dans la catégorie « dossier médical électronique », et son déploiement dans les sites clients a été approuvé.

« MIS tient à remercier Inforoute d'avoir établi cette norme de santé numérique nationale et de la tenir continuellement à jour. La certification du DMEc Mustimuhw représente un jalon important dans nos démarches visant à doter les services de santé des Premières Nations des meilleures pratiques au chapitre de la protection des renseignements personnels et de la sécurité. Tandis que l'utilisation du DMEc Mustimuhw continue de prendre de l'ampleur au Canada et même à l'étranger, cette certification nous aidera sur plusieurs fronts dans nos efforts d'intégration. »

La certification d'un logiciel de santé numérique par Inforoute nous garantit que le produit respecte des normes précises destinées à protéger la confidentialité des renseignements personnels sur la santé. L'édition 2017, élaborée à partir des critères de certification originaux d'Inforoute, s'harmonise davantage avec les critères provinciaux et les normes internationales, ce qui évite la répétition inutile des tests.

À propos de Mustimuhw Information Solutions Inc.

Mustimuhw Information Solutions Inc. (MIS) est un chef de file dans le domaine de la santé des Premières Nations, des services à l'enfance et à la famille et de l'accès des patients. Les solutions de MIS sont les outils de prédilection des organisations autochtones du Canada. En effet, ils sont reconnus pour offrir une gamme équilibrée de fonctionnalités de santé numériques standardisées et pour respecter le fonctionnement et la culture propres aux services destinés aux Autochtones et l'approche de ces derniers en ce qui touche le mieux-être de leurs collectivités. Grâce à notre connaissance approfondie de la clientèle, à nos façons de faire ancrées dans les valeurs traditionnelles et à notre capacité d'intégrer un modèle de soins plus vaste en collaboration avec nos partenaires des secteurs de la santé fédéral et provinciaux, nous sommes à même de soutenir concrètement nos clients autochtones à l'échelle nationale. Visitez www.mustimuhw.com.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Inforoute contribue à améliorer la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer la création, l'adoption et l'utilisation efficace d'outils de santé numériques partout au pays. Par ses investissements, elle aide à améliorer l'accès aux soins, leur qualité et l'efficience des services de santé pour les patients et les cliniciens. Inforoute est une organisation indépendante, à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez www.infoway-inforoute.ca/fr.

