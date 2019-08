Le gouvernement du Canada annonce un appui accru pour le Centre des arts de la Confédération et une quarantaine de festivals et rendez-vous culturels à l'Île-du-Prince-Édouard





Le député Sean Casey annonce un appui accru pour le Centre des arts de la Confédération et une quarantaine de festivals et rendez-vous culturels à l'Île-du-Prince-Édouard

CHARLOTTETOWN, le 7 août 2019 /CNW/ - M. Sean Casey, secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de Charlottetown, a annoncé aujourd'hui un investissement totalisant près de 8 millions de dollars en appui au Centre des arts de la Confédération ainsi qu'à une quarantaine de festivals et rendez-vous culturels à l'Île-du-Prince-Édouard. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Depuis plus de 50 ans, le Centre des arts de la Confédération est un lieu de rassemblement et de création célébrant l'histoire et les nombreuses cultures du pays par l'entremise des arts visuels et des arts de la scène. Grâce aux investissements annoncés dans le dernier budget, le Centre bénéficiera d'un supplément annuel de 500 000 dollars en 2019-2020 et 2020-2021. Cet appui additionnel d'un million de dollars s'ajoutera aux 3 millions que le Centre reçoit annuellement pour sa programmation. Ce sont donc 7 millions de dollars sur deux ans que le gouvernement du Canada accordera au Centre des arts de la Confédération.

Cette somme provient du Programme du Groupe fiduciaire des édifices des Pères de la Confédération.

Appui pour les festivals et rendez-vous culturels

Le secrétaire parlementaire Casey a également annoncé l'octroi de 738 600 dollars en 2019-2020 à des organismes qui présentent des festivals ou rendez-vous culturels à l'Île-du-Prince-Édouard. Cette somme permettra d'appuyer 42 projets de célébrations et de promotion des arts et du patrimoine, en plus d'offrir aux habitants et visiteurs de toutes les régions de la province des festivals axés sur les arts et la culture.

Ces projets ont une incidence majeure sur l'Île-du-Prince-Édouard : ils contribuent grandement à la vitalité de sa scène culturelle et artistique; favorisent le tourisme; et participent à la croissance économique de la plus petite province du Canada.

Le gouvernement accorde cette somme par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts et du volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine.

Appui supplémentaire dans les arts, la culture et les célébrations

Les arts et la culture sont essentiels à une société inclusive et sont au coeur de l'économie créative croissante du Canada. Les spectacles et autres expériences artistiques connexes rapprochent les auditoires canadiens et les artistes, en plus de refléter notre diversité culturelle, linguistique et régionale.

Ce financement additionnel renforcera les industries de la culture et de la création; aidera les Canadiens à célébrer la diversité canadienne; et favorisera une plus grande inclusion. Cet investissement permettra de répondre à la demande actuelle et croissante, notamment dans les régions moins bien desservies. Plus de détails seront dévoilés au moment opportun

Citations

« Le Centre des arts de la Confédération est un centre de création et de spectacles unique pour les Canadiens. Les festivals et rendez-vous culturels à l'Île-du-Prince-Édouard contribuent également à cette économie culturelle, en mettant en valeur nos communautés, notre diversité et l'immense talent de nos artistes. J'invite tous les Canadiens à profiter de la saison estivale pour découvrir ce qui se passe dans leur communauté, mais également ailleurs au pays. »

-- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Le secteur culturel est d'une importance vitale pour l'économie de l'Île-du-Prince-Édouard. Le financement additionnel d'un million de dollars pour le Centre des arts de la Confédération d'ici 2021 permettra à l'établissement de présenter une offre culturelle riche et variée plus importante au grand public. Dans le cadre de son dernier budget, le gouvernement du Canada a fait du secteur culturel une priorité. L'investissement supplémentaire permettra à plus d'une quarantaine de festivals et de rendez-vous d'offrir une programmation bonifiée à la population insulaire et aux touristes. Ces activités créent de belles occasions de nous réunir en famille et entre amis pour célébrer notre culture et notre patrimoine. »

-- M. Sean Casey, secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de Charlottetown

« Le Centre des arts de la Confédération est reconnaissant envers le gouvernement du Canada quant à l'investissement additionnel d'un million de dollars sur deux ans afin d'appuyer les activités du Centre. Ce financement est vital afin de nous permettre de poursuivre nos programmes artistiques, patrimoniaux et éducatifs qui ont un impact sur les communautés ici et à travers le pays. À titre de monument national en hommage à la fondation du Canada, le Centre des arts de la Confédération fait connaître des artistes de la région sur la scène nationale et présente des artistes de partout au pays sur la scène locale. Nous sommes fiers de participer de façon significative au développement de la culture, du tourisme et de l'économie. »

-- M. Steve Bellamy, directeur général, Centre des arts de la Confédération

Les faits en bref

Les projets ont été financés dans le cadre des programmes suivants qui relèvent de Patrimoine canadien : le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine; le Fonds du Canada pour la présentation des arts et son sous-volet; le Programme du Groupe fiduciaire des édifices des Pères de la Confédération.

Le Programme du Groupe fiduciaire des édifices des Pères de la Confédération est un programme à bénéficiaire unique ayant pour objet de permettre à Patrimoine canadien de financer le fonctionnement du Centre des arts de la Confédération, à titre de seul monument national commémoratif des Pères de la Confédération.

Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine permet d'offrir plus d'occasions aux artistes et artisans locaux, aux interprètes du patrimoine ou aux spécialistes et aux passeurs culturels de s'engager dans leur communauté dans le cadre de festivals, d'activités ou de projets.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Il appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

Grâce au Fonds du Canada pour la présentation des arts et au programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, le gouvernement soutient chaque année plus de 650 festivals et activités liés aux arts de la scène, dans plus de 250 communautés du pays.

L'investissement supplémentaire de 50,25 millions de dollars sur deux ans (2019-2020 et 2020-2021) annoncé dans le dernier budget sera réparti de la façon suivante :

16 millions de dollars sur deux ans pour le Fonds du Canada pour la présentation des arts;

pour la présentation des arts; 14 millions de dollars sur deux ans pour le Programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine;

20,25 millions de dollars sur deux ans pour le Programme des célébrations et commémorations.

Tableau des données

Programme Montant total Programme du Groupe fiduciaire des édifices des Pères de la Confédération 3 500 000 $ (2019-2020) 3 500 000 $ (2020-2021) Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine (2019-2020) 421 100 $ 27 projets Fonds du Canada pour la présentation des arts (2019-2020) 317 500 $ 15 projets

Programme du Groupe fiduciaire des édifices des Pères de la Confédération

Bénéficiaire Projet Ville Montant Groupe fiduciaire des édifices des Pères de la Confédération Programmation Centre des Arts de la Confédération Charlottetown 3 500 000 $ (2019-2020) 3 500 000 $ (2020-2021) Total 7 000 000 $

Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

Bénéficiaire Projet Ville Montant Première Nationa Abegweit Abegweit First Nation's 21st Mawiomi/Powwow Scotchfort 15 300 $ Annual Abegweit Pow Wow Committee 27th Annual Abegweit Pow Wow Charlottetown 12 300 $ Art in the Open. Art in the Open Charlottetown 27 500 $ Centre Expo-Festival Center Festival Country Wellington 4 000 $ Centre Expo-Festival Center Festival des Fêtes Wellington 3 000 $ Cloggeroo - The Island Folk Festival Cloggeroo - the Island Folk Festival Georgetown 27 200 $ Comité organisateur du Jamboree atlantique des violoneux Jamboree Atlantique des Violoneux Wellington 9 300 $ Conseil Rév. S.-E. Perrey Festival Hivernal 2019 Tignish 5 200 $ Coopérative de Développement Culturel et Patrimonial de Mont-Carmel Festival de la chanson du Grand Ruisseau Mont-Carmel 8 000 $ Exposition agricole et Festival acadien de la région Évangéline Exposition agricole et Festival acadien de la région Évangéline Abram-Village 17 600 $ Friends of Montague Summer Days Festival Montague Summer Days Cultural Festival Montague 18 300 $ Friends of the Farmers' Bank of Rustico Acadian Harvest Festival Rustico 5 500 $ Island Fringe Festival The Island Fringe Festival Charlottetown 5 200 $ La Belle-Alliance Festival de la citrouille - Les couleurs de l'automne Summerside 16 100 $ Lennox Island First Nation Annual Pow Wow 19th Annual Lennox Island Pow Wow Lennox Island 10 800 $ Mi'kmaq Confederacy of PEI 11th Annual Charlottetown/MCPEI Powwow Charlottetown 12 600 $ Pride PEI PEI Pride Festival | 25 years Charlottetown 102 500 $ River Clyde Pageant The River Clyde Pageant Charlottetown 17 500 $ Souris Special Events Committee 11th Annual Mermaid Tears Seaglass Festival Souris 5 000 $ Souris Special Events Committee 39th Annual Souris Christmas Festival & Parade Souris 3 000 $ Souris Special Events Committee Music in the Park Series Souris 2 400 $ St. Louis Bluegrass & Oldtime Music Festival St. Louis Bluegrass & Oldtime Music Festival St. Louis 7 000 $ St. Peters Area Development Corporation The Frank Ledwell Storytelling & Comedy Festival St. Peter's Bay 3 800 $ St. Peters Blueberry Festival and Homecoming Committee St. Peters Bay Wild Blueberry Festival and Homecoming St. Peter's Bay 2 600 $ Summerside Bluegrass & Acoustic Music Co-operative Association Summerside Bluegrass & Acoustic Music Festival Summerside 5 700 $ West Prince Bluegrass & Music Co-Operative Red Clay Bluegrass Festival Tignish 11 500 $ Wyatt Heritage Properties Summerside Arts Festival Summerside 62 200 $ Total 421 100 $

Fonds du Canada pour la présentation des arts

Bénéficiaire Projet Ville Montant 100570 P.E.I. Inc. TD PEI Jazz and Blues Festival Charlottetown 8 000 $ Association du Festival Évangéline de musique bluegrass et traditionnelle ltée Festival Bluegrass Évangéline Abram-Village 10 000 $ Atlantic Presenters Association Inc. APA Programming and Services Charlottetown 120 000 $ Belle-Alliance ltée Programmation 2019-2020 Summerside 10 000 $ Big Field Traditions Inc. Rollo Bay Music Camp and Fiddle Festival 2019 Rollo-Bay 5 000 $ Carrefour de l'Isle-Saint-Jean Programmation 2019-2020 Charlottetown 10 000 $ Coopérative de développement culturel et patrimonial de Mont-Carmel ltée Série de spectacles à Mont-Carmel Mont-Carmel 10 000 $ Indian River Festival Association Inc. Indian River Festival Indian River 37 000 $ P.E.I. Arts Guild Inc. The Guild Festival 2019 Charlottetown 5 000 $ Prince Edward Island Bluegrass & Oldtime Music Society Incorporated PEI Bluegrass and Oldtime Music Festival Dundas 10 000 $ Regional Cultural / Event Centre Inc. Harbourfront Theatre Presents Summerside 30 000 $ Small Halls Inc. PEI Mutual Festival of Small Halls All over PEI 25 000 $ Town of Georgetown Kings Playhouse 2019/2020/2021 Season Georgetown 7 500 $ Victoria Playhouse Inc. Victoria Playhouse Festival Victoria 20 000 $ Watermark Theatre Inc. Classic Music Reignited North Rustico 10 000 $ Total 317 500 $

