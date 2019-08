Rapport de l'OCPM sur le quartier des Faubourgs - Les citoyens et citoyennes de Ville-Marie ont osé rêver la ville de demain





MONTRÉAL, le 7 août 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et les membres du conseil de l'Arrondissement de Ville-Marie accueillent favorablement le rapport de préconsultation du programme particulier d'urbanisme (PPU) sur le quartier des Faubourgs de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM).

« Il était très important d'avoir l'avis de la population dès le début du processus. C'est pourquoi nous avons demandé cette préconsultation, a déclaré la mairesse de Montréal et de Ville-Marie, Valérie Plante. Les résidents ont saisi avec nous cette occasion unique de requalifier l'un des plus grands territoires en reconversion au Canada. Ils ont été nombreux à oser rêver à des quartiers verts, mixtes, dynamiques, accueillants et innovants. Grâce à la richesse de leurs propositions, nous pourrons concevoir de meilleurs aménagements, ancrés dans la communauté, et préparer la ville de demain ».

Le rapport déposé aujourd'hui souligne que les résidents, les organismes et les institutions ainsi que les gens d'affaires appuient dans l'ensemble les grandes orientations proposées pour revitaliser ce secteur, dont le maintien de logements abordables, l'ajout d'espaces verts et d'équipements collectifs, le maintien d'une mixité sociale, l'amélioration des transports collectifs et la valorisation des berges du fleuve Saint-Laurent.

Les équipes de l'OCPM responsables de la consultation et celles de l'Arrondissement qui ont suivi ces travaux de près ont remarqué le grand attachement des résidents pour leur quartier. En vue des futurs aménagements, la population a exprimé le désir de respecter le passé ouvrier et industriel des rues et des maisons du secteur. La reconnaissance des composantes identitaires et leur mise en valeur feront ainsi partie intégrante des aménagements.

Les enjeux de circulation, de mobilité et de sécurité ont poussé de nombreuses personnes à demander des aménagements plus audacieux et plus créatifs afin de recréer des quartiers plus humains et résilients. La nécessité de réparer la trame urbaine, actuellement morcelée par de grands axes routiers et l'autoroute Ville-Marie, a également rallié de nombreux participants. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs proposé la mise en place d'un boulevard à l'usage des modes de transport actifs et durables.

« Il est clair que le fait de relier les îlots qui sont actuellement morcelés et d'y joindre ceux à établir faciliterait les déplacements à pied ou en vélo dans le secteur. L'accès aux commerces locaux, dont ceux de la rue Sainte-Catherine, véritable coeur commercial du quartier, en serait également amélioré », s'est réjoui Robert Beaudry, conseiller du district de Saint-Jacques et responsable du développement économique et commercial, de l'habitation ainsi que du design au comité exécutif.

Déjà des gestes concrets

Tout en suivant l'évolution de la préconsultation et le contenu offert par les quelque 1 000 participations, l'Arrondissement et la Ville ont pu saisir les occasions qu'offrait le marché immobilier pour poser des gestes concrets.

« Notre vision de quartiers verts, à forte mixité sociale et économique, a guidé les négociations portant sur la future vocation des terrains de l'ancienne usine Molson-Coors. Nous nous sommes assurés d'avoir les espaces suffisants pour aménager un pôle communautaire et institutionnel, un grand parc central et une promenade linéaire sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Déterminés à maintenir des logements sociaux et abordables, nous nous assurerons d'ajouter du logement social, familial et abordable aux futurs développement immobiliers grâce à notre Règlement pour une métropole mixte », a conclu la mairesse Plante.

Prochaines étapes

Les équipes de l'arrondissement sont déjà au travail afin de préparer le projet de PPU des Faubourgs en tenant compte des recommandations de l'OCPM. Comme prévu, ce projet de PPU fera l'objet d'une ultime consultation afin de valider les orientations et la vision d'aménagement qui auront été enrichies des suggestions reçues lors de cette préconsultation.

