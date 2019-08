Chad Finney rejoint Pilatus Comparator Solutions à titre de vice-président pour l'Amérique du Nord





WATFORD, Angleterre, 7 août 2019 /PRNewswire/ -- Pilatus Comparator Solutions a le plaisir d'annoncer l'élargissement de son équipe mondiale avec la nomination de Chad Finney au poste de vice-président pour l'Amérique du Nord. Chad apporte sa précieuse expérience dans l'approvisionnement des essais cliniques et du marché plus large des soins de santé.

Chad travaille dans l'industrie pharmaceutique et de la santé depuis plus de 10 ans. Pendant cette période, il a endossé plusieurs fonctions de direction et a géré les ventes, le marketing et l'exploitation à l'échelle mondiale. Il a créé de nouveaux bureaux dans le secteur du recrutement de personnel de santé au New Jersey et en Pennsylvanie. Chad a tissé des relations avec plusieurs hôpitaux pour enfants parmi les plus prestigieux d'Amérique ainsi qu'avec certaines des plus grandes entreprises pharmaceutiques et des clients CRO (société de recherche contractuelle) dans le monde entier.

Pilatus Comparator Solutions est persuadée que l'expérience et le dynamisme de Chad vont apporter un soutien considérable à ses clients en Amérique du Nord.

« Je suis très heureux de faire partie de cette entreprise en plein essor. Pilatus Comparator Solutions est un partenaire réputé de nombreuses entreprises de l'industrie pharmaceutique. C'est une entreprise qui prospère grâce à la satisfaction de ses clients et qui trouve des moyens de se frayer un chemin à travers les complexités des essais cliniques aux côtés de ses clients », a déclaré Chad Finney.

Dans son nouveau rôle de vice-président pour l'Amérique du Nord, Chad continuera de se consacrer à bâtir des relations en fournissant un soutien supplémentaire aux clients. Pilatus Comparator Solutions excelle dans le service à la clientèle, le tissage de relations et le soutien aux clients dans le secteur en pleine expansion des essais cliniques.

Pilatus Comparator Solutions est une société spécialisée dans le sourçage d'éléments de comparaison, qui recherche et fournit des médicaments commerciaux à l'échelle planétaire, destinés à être utilisés dans les essais cliniques. Pilatus possède une expérience très pointue dans le mouvement mondial des produits de comparaison et a mis en place de solides procédures normales d'exploitation pour les importations et les exportations. Elle aide ainsi les sponsors d'essais cliniques à accélérer les processus de la chaîne logistique.

