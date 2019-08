Ressources Pershimex intercepte à 370 mètres de profondeur la continuité de l'indice Malrobic/ASPI





ROUYN-NORANDA, Québec, 07 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Pershimex («?Pershimex?» ou la «?Société?») (TSX CROISSANCE : PRO) est heureuse d'annoncer les résultats des six sondages réalisés dans la zone de cisaillement aurifère de Parfouru, dans le secteur de l'indice Malrobic/ASPI, sur la propriété Malartic. La propriété Malartic est sous option avec Dundee Precious Metals (DPM). Les six sondages MLDD011, MLDD013, MLDD015, MLDD016, MLDD017 et MLDD018 pour un total foré de 4 236 mètres, visaient l'extension en profondeur de plusieurs cibles aurifères (structures et filons minéralisés). Le sondage MLDD015 a intercepté la zone ASPI à 370 mètres de la surface, qui a retourné 4,2 g/t Au sur 6,8 mètres incluant 12,7 g/t Au sur 2 mètres. Le sondage MLDD016 a quant à lui intercepté, à 225 mètres plus à l'est, une veine de quartz aurifère de 30 cm (plusieurs points d'or visible) à 420 mètres de profondeur et a retourné 1,3 g/t Au sur 15 mètres incluant 27,9 g/t Au sur 0,6 mètre. Mentionnons que cette veine est transposée dans une nouvelle zone de cisaillement jamais identifiée auparavant. Rappelons que le forage MLDD007 réalisé en 2018 au nord des forage MLDD015 et MLDD016, avait intercepté un gabbro de plus de 10 mètres d'épaisseur injecté de veinules et stockwerk de quartz-carbonates avec pyrrhotite disséminé qui a retourné 7,2 g/t Au sur 3,3 mètres incluant 1,9 mètres à 11,6 g/t Au à 30 mètres de la surface et une autre intersection de 2,3 g/t Au sur 6 mètres associée à une zone de cisaillement large et injectée de veinules de quartz-carbonate minéralisé en pyrrhotite, pyrite et or visible localement (Communiqué de presse du 24 avril 2018).



Robert Gagnon, Président et Chef de la direction de la Société, a déclaré : «?Cette seconde campagne de forage dans le secteur de l'indice Malrobic, démontre le potentiel aurifère important des zones MLDD 007 et ASPI avec une continuité jusqu'à 370 mètres de profondeur. Cette structure aurifère a retourné des valeurs aurifères économiques et mérite des travaux supplémentaires dans le but de tester les extensions latérales et en profondeur. »

Le tableau suivant présente les paramètres techniques et les principaux résultats.

Paramètres techniques et principaux résultats-Forage hiver 2019 Sondage X (1) Y (1) AZT Pendage De

(Metre) A

(Metre) Longueur (2)

(Metre) Au g/t (2) MLDD011 710390 5343185 25 -71 147,8 151,0 3,2 1,3 MLDD013 710633 5342948 25 -56 192,8 193,6 0,8 1,3 214,4 215,0 0,6 2,4 225,0 225,8 0,8 1,2 415,8 416,5 0,7 3,9 549,7 552,3 2,6 0,4 MLDD015 710740 5342830 26 -69 98,5 108,3 9,8 0,4 Incl. 107,3 108,3 1,0 2,9 414,0 420,8 6,8 4,2 Incl. 418,0 420,0 2,0 12,7 MLDD016 710950 5342746 26 -75 418,5 433,5 15,0 1,3 Incl. 432,9 433,5 0,6 27,9 517.0 527,7 10,7 0,5 MLDD017 711370 5342514 27 -67 585,8 586,1 0,3 2,3 MLDD018 711070 5342602 27 -65 385,5 388,0 2,5 0,5 499,0 500,0 1,0 1,6

Coordonnées en UTM Nad 83, Zone 17

Tous les résultats analytiques rapportés dans ce communiqué et dans ce tableau, sont présentés en longueur de carotte et sont non coupés. Des forages supplémentaires seront nécessaires pour déterminer les vraies largeurs.

Un total de 5 833 mètres a été foré durant la campagne d'hiver de 2019. De ce nombre, 1 596 mètres de forage ont été réalisés dans le secteur de l'indice Révillard et 4 237 mètres dans le secteur des indices Malrobic/ASPI. Des travaux sont en cours de planification avec notre partenaire Dundee Precious Metals pour accélérer le développement de la propriété Malartic.

Résumé de l'entente

Dundee Precious Metals à l'option d'acquérir 51 % de la propriété Malartic en effectuant en autres, des travaux d'exploration, totalisant 2,5 millions de dollars échelonnés sur 3 ans. Mentionnons qu'en moins de 2 ans la totalité des argents ont été investis sur la propriété Malartic.

Ressources Pershimex ? Bref aperçu

- Positionnement stratégique en Abitibi-Témiscamingue avec plus de 800 claims

- Partenaire avec Dundee Precious Metals sur la propriété Malartic

Suivant un programme d'assurance et de contrôle de qualité analytique, des échantillons en blanc et des standards ont été ajoutés aux échantillons prélevés sur les carottes de forage de calibre NQ, avant d'être analysés par le laboratoire Lakefield de SGS, en Ontario, un laboratoire certifié. Les analyses ont été réalisées sur 50 gr de matériel pulvérisé selon la méthode de pyro-analyse avec finition par absorption atomique. Pour les valeurs excédant 10 000 ppb, une finition gravimétrique a été effectuée.

Ce communiqué de presse a été préparé par Robert Gagnon, géologue, président de Ressources Pershimex, personne qualifiée selon la Norme 43-101.

Pour plus d'information, veuillez contacter:

Robert Gagnon, Chef de la direction Jacques Levesque, chef de la direction financière Tél. : (819) 825-2303 Tél. : (819) 797-4354

Mise en garde

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude des renseignements contenus dans le présent communiqué de presse.

Les faits énoncés dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des « énoncés prospectifs » et les lecteurs sont mis en garde à l'effet que ces énoncés ne sont pas une garantie de succès et que les développements et résultats futurs peuvent être différents de ceux projetés dans ces énoncés prospectifs.

Des figures associées à ce communiqué de presse sont disponibles à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c141ad97-6d25-4ae2-9d42-8dfbe647fe6d

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/05a5320b-a7cc-4398-b9c1-b7d1cc8bb646

Communiqué envoyé le 7 août 2019 à 09:35 et diffusé par :