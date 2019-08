Le gouvernement du Québec appuie la Virée classique de l'OSM





MONTRÉAL, le 7 août 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier à la Virée classique de l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) qui se déroule jusqu'au 11 août prochain.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, confirment une aide financière de 286 000 $ pour soutenir les activités prévues à la programmation de ce festival.

Pour sa 8e édition, la Virée classique propose plus de 30 concerts en salle, en plus des représentations gratuites au Quartier des spectacles et à l'Esplanade du Parc olympique. Des activités pour toute la famille font également partie de la programmation.

Citations :

« Événement estival très attendu, la Virée classique se démarque par sa mission unique : rapprocher la musique classique et les artistes du grand public. En présentant des concerts gratuits, le festival contribue à faire découvrir de nouveaux répertoires aux Montréalais et aux visiteurs. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir ce grand rendez-vous musical qui contribue au caractère culturel de la métropole. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Quel bonheur pour votre gouvernement de soutenir un événement original comme la Virée classique de l'OSM, qui incite les Québécois de tous âges à découvrir ou à redécouvrir la musique classique dans une ambiance conviviale et familiale! Ce grand rassemblement musical fait partie de ces événements qui viennent diversifier l'offre touristique de notre destination. Le tourisme est un moteur important de l'économie québécoise, et les milliers de visiteurs qui se laisseront envoûter par l'immense talent des musiciens de l'OSM contribueront au dynamisme de Montréal et des alentours. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« La Virée classique de l'OSM est un grand festival urbain qui favorise l'accès à la culture pour tous les citoyens. Avec ses nombreuses activités animant des pôles emblématiques de la métropole, la Virée classique attire annuellement des dizaines de milliers de Montréalais et de visiteurs, mélomanes avertis, novices, curieux, jeunes et moins jeunes. De telles manifestations culturelles sont essentielles pour assurer la vitalité de notre culture. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au projet avec une somme de 200 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Le ministère du Tourisme verse un montant de 86 000 $ par l'intermédiaire de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Pour sa part, le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), un organisme relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'Orchestre un peu plus de 8,5 M$ dans le cadre du Programme de subventions aux organismes de création et de production en musique - Soutien à la mission, pour l'ensemble de ses activités.

