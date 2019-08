La société Community Fibre basée au Royaume-Uni sélectionne Kentik pour l'aider à proposer des services Internet plus rapides et plus accessibles dans la région





Le FSI utilisera les informations de Kentik sur les performances, la disponibilité et la sécurité du réseau pour fournir une connexion haut débit en gigabit aux habitants de Londres

SAN FRANCISCO et LONDRES, 7 août 2019 /PRNewswire/ -- Kentik®, fournisseur de la seule plateforme AIOps spécifiquement pour les professionnels des réseaux, a annoncé aujourd'hui que Community Fibre, un fournisseur de services Internet (FSI) basé au Royaume-Uni et le plus important fournisseur de services de desserte par fibre de l'abonné (DFA) de la région, gagnera en performance, en disponibilité et des informations de sécurité réseau en temps réel grâce à la plateforme Kentik. En déployant la puissante capacité d'analyse SaaS de Kentik, Community Fibre ajoute de nouvelles forces pour son objectif d'installer « la fibre partout », un projet pour faire de Londres une ville « gigarapide » avec un haut débit à 10 gigabits par seconde (Gpbs), en particulier pour les logements détenus par un organisme public et pour d'autres zones généralement négligées en matière de haut débit.

« Alors qu'une grande partie de l'exécution de notre promesse d'installer la fibre partout nécessite un changement physique du cuivre aux câbles à fibre optique, une autre partie essentielle de la transition dépend de notre capacité à maintenir une infrastructure réseau fiable et évolutive afin de conserver le niveau de disponibilité et de performance nécessaire pour des vitesses haut débit en gigabit », a déclaré Neil Heffernan, directeur de l'exploitation de Community Fibre. « Grâce aux capacités d'analyse de Kentik, nous disposons maintenant d'une vue du trafic réseau à grande échelle et en temps réel sur l'ensemble de notre empreinte opérationnelle et nos équipes peuvent accéder à n'importe quel problème de réseau possible en quelques secondes pour assurer des services plus rapides et toujours opérationnels pour nos clients. »

Community Fibre bénéficiera d'abord de la plateforme Kentik pour trois principaux cas d'utilisation. Les informations de planification de la capacité de Kentik permettent à Community Fibre d'analyser, de contrôler et de s'ajuster aux schémas de capacité des réseaux lorsque son haut débit exige une mise à niveau. L'analyse d'appairage (peering analytics) de Kentik fournira une visibilité granulaire pour Community Fibre afin de voir où le trafic réseau va et d'où il vient, ce qui débloque une connectivité plus rentable pour le FSI. Community Fibre gagne également une protection contre le déni de service distribué (DDoS) pour empêcher le trafic malveillant de ralentir les performances ou de causer des interruptions de service pour les abonnés.

« La mission de Community Fibre d'offrir des services Internet plus rapides à plus de foyers dans la région est à la fois difficile et admirable », a déclaré Avi Freedman, cofondateur et PDG de Kentik. « Avec le niveau d'attention qu'ils ont accordé à l'élaboration d'un réseau robuste, nous croyons que le FSI peut réaliser son objectif d'apporter la fibre partout et nous espérons offrir à Community Fibre les informations réseau nécessaires pour cet effort et pour la poursuite de la réussite de l'entreprise. »

Pour en savoir plus sur la plateforme de Kentik, rendez-vous sur https://www.kentik.com/product/kentik-platform/ ou demandez une démo.

À PROPOS DE KENTIK

Pour les entreprises en charge de réseaux dynamiques et complexes qui dépassent l'échelle opérationnelle humaine efficace, Kentik® est le fournisseur de la seule plateforme AIOps spécialement conçue pour les professionnels des réseaux. Kentik unifie de façon unique les flux de données divers sur infrastructure cloud et infrastructure traditionnelle pour produire des informations instantanées qui accélèrent l'efficacité de l'équipe réseau, automatisent la résolution de problèmes et créent de nouvelles capacités d'affaires. Kentik est basée à San Francisco. Découvrez plus d'informations sur kentik.com.

À PROPOS DE COMMUNITY FIBRE

Community Fibre s'est fixée pour mission d'apporter des services Internet de classe mondiale aux Londoniens. Tandis qu'une grande partie de la capitale ne connaît que des services haut débit parmi les plus mauvais et les plus lents d'Europe, la société est à l'avant-garde pour faire de Londres une ville « gigarapide ».

Basée à Londres, Community Fibre a soulevé 90 millions de livres sterling d'investissements au cours des trois dernières années et est en voie de dépasser les 500 000 foyers.

