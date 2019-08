Technologies D-BOX annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 Juin 2019





LONGUEUIL, Québec, 07 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX Inc. (TSX : DBO), un chef de file mondial de l'industrie du divertissement immersif, annonce des revenus de 7,5 millions de dollars et un BAIIA ajusté de 0,2 million de dollars pour son premier trimestre clos le 30 juin 2019.



FAITS SAILLANTS FINANCIERS



Faits saillants du premier trimestre clos le 30 juin 2019

Comparaison avec le premier trimestre clos le 30 juin 2018 :

Revenus totaux de 7,5 millions de dollars, en baisse de 21 % comparativement à 9,5 millions de dollars.

Revenus récurrents de 2,4 millions de dollars comparativement à 2,6 millions de dollars, une baisse de 7 %.

BAIIA ajusté* trimestriel de 0,2 million de dollars comparativement à 1,2 million de dollars.

BAIIA ajusté*/revenus de 3 % comparativement à 12 %.

Perte nette de (0,6) million de dollars comparativement à (0,2) million de dollars.

Premier trimestre clos le 30 juin

(en milliers de dollars sauf pour les données par action) Premier trimestre

2019 2018 Revenus 7 533 9 512 Perte nette (606 ) (229 ) BAIIA ajusté* 215 1 157 Perte nette de base et diluée par action (0,003 ) (0,001 ) Données du bilan consolidé

Au 30 juin 2019 Au 31 mars 2019 Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 242 9 635

* Se référer à la rubrique « Mesures non conformes » du Rapport de gestion en date du 7 août 2019.

FAITS SAILLANTS OPÉRATIONNELS

Nouveau record de ventes de billets D-BOX lors du weekend d'ouverture avec le film Avengers: Phase Finale.

Grande ouverture de D-BOX avec Cinesa (La Moraleja) en Espagne, filiale du groupe Odeon, une société de AMC.

Renouvellement de l'accord de distribution avec ECCO Cine Supply, l'un des principaux distributeurs européens de technologie pour les cinémas.

Inauguration du théâtre dynamique du Parc Astérix en France, doté de 300 sièges de mouvements D-BOX.

LAI Games, partenaire de D-BOX, a vendu la 500 ième unité du jeu de réalité virtuelle Raving Rabbids: The Big Ride.

unité du jeu de réalité virtuelle Raving Rabbids: The Big Ride. RS Simulation, un partenaire de D-BOX, a lancé un nouveau simulateur de course.

"La grande ouverture de D-BOX avec Cinesa en Espagne a été un grand succès. La contribution de D-BOX au box-office dès l'ouverture nous a permis de retenir l'attention des médias locaux", a déclaré Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX. "En outre, nous sommes ravis de travailler avec Odeon Cinema, une société AMC, avec ses 360 cinémas en Europe, dont 2 900 écrans dans 14 pays européens."

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE RELATIVE AU PREMIER TRIMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2019

L'information financière inhérente au premier trimestre ayant pris fin le 30 juin 2019 devrait être lue conjointement avec les états financiers consolidés intermédiaires, résumés et non audités de la société et le Rapport de gestion de l'entreprise en date du 7 août 2019. Ces documents peuvent être consultés au www.sedar.com .

PERSPECTIVES

D-BOX oeuvre dans deux secteurs principaux : le marché du divertissement et le marché de la simulation et de la formation, lesquels se déclinent en sous-marchés respectifs.

Notre solution constitue une proposition attrayante pour les exploitants de salles de cinéma, car elle attire les cinéphiles en leur offrant une expérience immersive tout en permettant aux exploitants de salles d'engranger des revenus supplémentaires avec un retour sur investissement rapide. Avec une pénétration d'environ 1 % de la technologie de mouvement dans les salles de cinéma à travers le monde, la technologie de mouvement de D-BOX dispose d'une importante marge de croissance. Bien que l'industrie du cinéma fait face à certains défis, nous demeurons optimistes du potentiel à long terme.

Dans le secteur du divertissement thématique et le marché de la simulation et de la formation, l'expertise D?BOX en mouvement immersif et en simulation réaliste positionne l'entreprise comme un joueur actif de la croissance de la réalité virtuelle (RV), des jeux, de la simulation de courses automobiles, et des marchés de la simulation et de la formation.

Alors que les ventes de systèmes dans chaque secteur peuvent être engagées dans de longs cycles de vente et subir des fluctuations de marché, nous croyons que notre stratégie de diversification dans divers marchés atténuera la volatilité de nos ventes de systèmes.

RAPPROCHEMENT DU BAIIA AJUSTÉ AU BÉNÉFICE NET (OU LA PERTE NETTE)*

Le BAIIA ajusté fournit de l'information utile et complémentaire qui permet notamment d'évaluer la rentabilité de l'entreprise et son flux de trésorerie en fonction de ses activités d'exploitation. Il inclut le bénéfice net (perte nette) et exclut l'amortissement, les charges financières nettes de revenus, les impôts, la radiation d'immobilisations corporelles et incorporelles, les paiements fondés sur les actions, la perte (le gain) liée aux taux de change et les dépenses non récurrentes liées aux coûts de restructuration.

Premier trimestre clos le 30 juin (en milliers de dollars) 2019 2018 Perte nette (606) (229) Amortissement des immobilisations corporelles 417 572 Amortissement des actifs incorporels 258 201 Amortissement des autres actifs 1 1 Résultat financier 93 134 Impôts sur le résultat (7) 28 Charge au titre des paiements fondés sur les actions 45 55 Perte de change 14 395 BAIIA ajusté* 215 1 157

* Se référer à la rubrique « Mesures non conformes » du Rapport de gestion en date du 7 août 2019.

Au niveau de la direction, Jean-François Lacroix, chef des finances de la Société, a remis sa démission afin de poursuivre une autre opportunité à compter du 8 août 2019.

« Au nom du conseil d'administration et de l'équipe de direction, je tiens à remercier Jean-François pour sa précieuse contribution et sa fidélité auprès de D-BOX au cours des deux dernières années et je lui souhaite la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions», a déclaré Claude McMaster.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement immersif hyperréalistes en faisant bouger le corps des cinéphiles et en stimulant leur imagination grâce à sa technologie de mouvement. Cette expertise explique pourquoi D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, la mission de D-BOX est de faire vibrer le monde.

Technologies D-BOX inc. est une société canadienne cotée à la Bourse de Toronto (TSX : DBO). Son siège social est situé à Montréal et elle possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis et à Beijing, en Chine. www.d-box.com

MISE EN GARDE QUANT AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés du présent document, y compris ceux exprimant les attentes ou les estimations de la direction quant au rendement futur de l'entreprise, constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et de présomptions qui, bien que la direction les considère comme vraisemblables en ce moment, sont par nature assujetties à des incertitudes et contingences d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Les investisseurs sont donc avisés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. D-BOX décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou de quelque autre motif que ce soit.

