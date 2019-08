Le gouvernement du Canada investit dans l'infrastructure de transport à l'Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton





DIEPPE, NB, le 7 août 2019 /CNW/ - La qualité de l'infrastructure de transport du Canada et l'efficacité de nos corridors de commerce sont des éléments clés du succès des compagnies canadiennes sur le marché mondial. Le gouvernement du Canada investi dans les projets d'infrastructure qui créent des emplois de qualité pour la classe moyenne et qui appuient la croissance économique.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé et députée de Moncton-Riverview-Dieppe, et l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur et député de Beauséjour, au nom de l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, ont annoncé un investissement important de 8,34 millions de dollars pour augmenter la capacité de l'infrastructure opérationnelle du secteur commercial de l'Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton, et permettre l'acheminement plus efficace des marchandises canadiennes vers les marchés internationaux.

Le projet comprend :

l'élargissement de l'aire de trafic 8 pour accueillir plus d'aéronefs cargo sans nuire à la circulation des aéronefs de passagers;

l'élargissement du poste de dégivrage pour permettre le dégivrage des aéronefs cargo et des aéronefs de passagers;

un nouveau système de gestion des liquides de dégivrage afin de respecter les règlements en matière d'environnement;

la remise en état et la reconstruction de la route reliant l'aire de trafic et les installations existantes de l'entrepôt frigorifique et de préparation des chargements.

Ces investissements devraient avoir d'importantes retombées sur le plan de l'économie et de l'emploi dans la région en créant environ 140 emplois dans la région pendant la période de construction, et ils favoriseront l'augmentation des exportations des produits canadiens, comme les fruits de mer frais et vivants.

Le gouvernement du Canada appuie les projets d'infrastructure qui contribuent le plus au succès continu du Canada sur le plan du commerce international. La diversification du commerce est au coeur du Fonds national des corridors commerciaux, lequel finance des projets qui :

améliorent la fluidité et la performance du réseau de transport afin d'accroître la valeur et le volume des marchandises exportées du Canada vers les marchés outre-mer;

vers les marchés outre-mer; génèrent de nouveaux échanges commerciaux outre-mer grâce aux investissements.

« L'Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton est un incontournable en ce qui a trait à la croissance économique de Moncton. Je suis ravie que ce projet aille de l'avant. Les améliorations à notre aéroport annoncées aujourd'hui offriront plus de choix aux aéronefs cargo et aideront les entreprises à acheminer davantage de produits aux marchés. Cet investissement dans l'aéroport de Moncton témoigne de l'engagement du gouvernement du Canada envers la croissance de Moncton. Cet investissement souligne à quel point notre aéroport contribue à la prospérité de Moncton et du Canada. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé et députée de Moncton-Riverview-Dieppe

« L'Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton est un moteur économique important pour notre province. La mise à niveau de ses infrastructures indispensables contribue à éliminer les engorgements et les enjeux liés à la capacité. Nous pourrons ainsi continuer de répondre aux besoins de la région de Moncton ainsi qu'à la croissance incroyable des cargaisons commerciales que nous connaissons actuellement. »

L'honorable Dominic LeBlanc

Ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur, et député de Beauséjour

«?Notre gouvernement investit dans l'économie canadienne en apportant des améliorations à nos corridors de commerce et de transport. Nous appuyons des projets qui assureront la circulation efficace des marchandises vers les marchés et des personnes vers leur destination, qui stimuleront la croissance économique, qui créeront des emplois de qualité pour la classe moyenne, et qui veilleront à ce que les réseaux de transport du Canada demeurent concurrentiels et efficaces.?»

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises vers les marchés internationaux. Bien que les États-Unis demeurent le principal partenaire commercial du Canada avec 741,4 milliards de dollars en échanges commerciaux (437,6 milliards de dollars d'exportations et 303,8 milliards de dollars d'importations) en 2018, les échanges commerciaux avec les marchés internationaux augmentent. De 2015 à 2018, les échanges commerciaux avec l'Asie (à l'exclusion du Moyen-Orient) ont augmenté de 18,9 % pour atteindre 199,2 milliards de dollars et ceux avec l'Union européenne ont augmenté de 19 % depuis 2015 pour atteindre 118,1 milliards de dollars en 2018.

. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises vers les marchés internationaux. Bien que les États-Unis demeurent le principal partenaire commercial du avec 741,4 milliards de dollars en échanges commerciaux (437,6 milliards de dollars d'exportations et 303,8 milliards de dollars d'importations) en 2018, les échanges commerciaux avec les marchés internationaux augmentent. De 2015 à 2018, les échanges commerciaux avec l'Asie (à l'exclusion du Moyen-Orient) ont augmenté de 18,9 % pour atteindre 199,2 milliards de dollars et ceux avec l'Union européenne ont augmenté de 19 % depuis 2015 pour atteindre 118,1 milliards de dollars en 2018. Le gouvernement du Canada effectue des investissements qui aident les exportateurs canadiens à intensifier leur présence sur de nouveaux marchés et à tirer parti des nouvelles possibilités qui existent grâce aux accords commerciaux que le gouvernement a conclus au cours des trois dernières années. En investissant dans les industries fortement axées sur l'exportation, le gouvernement s'engage à créer des emplois bien rémunérés et à renforcer l'économie canadienne.

effectue des investissements qui aident les exportateurs canadiens à intensifier leur présence sur de nouveaux marchés et à tirer parti des nouvelles possibilités qui existent grâce aux accords commerciaux que le gouvernement a conclus au cours des trois dernières années. En investissant dans les industries fortement axées sur l'exportation, le gouvernement s'engage à créer des emplois bien rémunérés et à renforcer l'économie canadienne. Au moyen du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, d'infrastructures de commerce et de transport, et d'infrastructures des collectivités rurales et nordiques.

