Glycomine, Inc. annonce un financement de série B d'un montant de 33 millions de dollars pour faire avancer son traitement contre une maladie congénitale de la glycosylation





SAN CARLOS, Californie, 7 août 2019 /PRNewswire/ -- Glycomine, Inc., une entreprise de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouveaux traitements pour les maladies rares, a annoncé aujourd'hui qu'elle a levé 33 millions de dollars dans une ronde de financement de série B dirigée par Novo Holdings A/S. Le produit du financement servira à faire avancer le traitement de substitution par substrat de Glycomine pour la PMM2-CDG (CDG-1a), la forme la plus répandue dans l'éventail des maladies congénitales de la glycosylation (CDG selon l'anglais), au stade précoce des études cliniques.

Les nouveaux investisseurs Asahi Kasei Pharma Corporation et Mission Bay Capital, ainsi que les investisseurs existants Sanderling et Chiesi Ventures ont apporté un soutien supplémentaire au financement. « Le nouveau traitement de Glycomine est très prometteur pour répondre à un besoin médical sérieux non satisfait », a déclaré Kenneth Harrison, Ph.D., de Novo Ventures. « Nous estimons que l'approche de Glycomine est susceptible de s'attaquer directement à bon nombre des symptômes les plus débilitants du PMM2-CDG. »

Dans le cadre du financement, Peter McWilliams, Ph.D., actuellement PDG par intérim et administrateur, rejoindra l'entreprise à titre de PDG à temps plein. « Je suis vraiment très heureux d'avoir la possibilité de rejoindre l'entreprise à ce moment charnière et de faire progresser ce traitement qui pourrait soulager les patients et les familles touchés par cette maladie dévastatrice », a déclaré Peter McWilliams. « Le financement de série B nous permettra de faire des progrès importants dans le monde clinique. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur une équipe d'investisseurs aussi compétents et chevronnés et nous leur sommes reconnaissants du soutien qu'ils ont apporté à l'équipe. »

Également dans le cadre du financement, Kenneth Harrison, Ph.D., se joindra au conseil d'administration aux côtés de Chris Starr, Ph.D., cofondateur de BioMarin et Raptor Pharmaceuticals. Chris Starr a déclaré : « C'est un moment passionnant pour l'entreprise car nous nous préparons pour le stade clinique et nous avons l'occasion d'exercer une influence positive significative sur la communauté CDG. »

À propos de PMM2-CDG

La PMM2-CDG (aussi appelée CDG-Ia) est la forme la plus répandue dans l'éventail des anomalies congénitales de la glycosylation (CDG) qui provoquent une formation incomplète des chaînes des glycanes essentielles à la structure et au fonctionnement de nombreuses protéines glycosylées. La PMM2-CDG est provoquée par une déficience de l'enzyme phosphomannomutase 2 (codée par le gène PMM2). La maladie affecte de nombreux systèmes de l'organisme, entraînant des symptômes tels que l'hypotonie, des maladies hépatiques, des coagulopathies, des épisodes de type accident vasculaire cérébral, ainsi que des dysfonctionnements du système immunitaire et nerveux. Il n'existe aucun remède pour les quelque 1 000 patients auxquels on a diagnostiqué ce trouble.

À propos de Glycomine, Inc.

Glycomine développe des médicaments orphelins pour les anomalies monogéniques rares et graves du métabolisme et le repliement défectueux des protéines pour lesquels il n'existe aucune autre option thérapeutique. L'entreprise adopte une approche qui consiste à combiner des traitements de substitution - substrats, enzymes ou protéines - avec des vecteurs constitués de bio-nanomatériaux ou de ligands qui ciblent les molécules à l'intérieur des cellules des organes pertinents sur le plan clinique. L'entreprise est basée à San Carlos, en Californie. Vous en saurez plus en cliquant sur www.glycomine.com.

À propos de Novo Ventures

Novo Holdings est une société à responsabilité limitée danoise, entièrement détenue par la Novo Nordisk Foundation. C'est la société holding du groupe Novo, qui comprend Novo Nordisk A/S, Novozymes A/S et NNIT A/S et elle est chargée de la gestion des actifs de la Fondation. Non seulement Novo Holdings est l'actionnaire principal des entreprises du groupe Novo, mais elle fournit aussi du capital d'amorçage et du capital-risque aux entreprises en phase de développement, prend des participations importantes dans des entreprises bien établies du secteur des sciences de la vie et gère un large portefeuille d'actifs financiers. Novo Ventures (US), Inc. est entièrement détenue par Novo Holdings et fournit des services de conseil à Novo Holdings. Vous en saurez plus en cliquant sur www.novoholdings.dk.

