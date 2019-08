Le gouvernement du Canada soutient l'éducation et la sensibilisation au climat par l'Institut international pour le développement durable





WINNIPEG, le 7 août 2019 /CNW/ - Les changements climatiques sont l'un des défis déterminants de notre époque. L'accroissement de l'éducation, de la sensibilisation et des mesures prises pour lutter contre les changements climatiques appuie les efforts déployés par le Canada pour protéger l'environnement et assurer la transition vers une économie plus propre.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé qu'un financement pouvant atteindre 125 000 dollars tiré du Fonds d'action pour le climat sera accordé à l'Institut international pour le développement durable (IIDD). Ce financement aidera les entreprises manitobaines à trouver et à exploiter des occasions d'affaires à faibles émissions de carbone.

Le Fonds d'action pour le climat fournit jusqu'à 3 millions de dollars pour soutenir des projets réalisés par des étudiants, des jeunes, des peuples ou des organisations autochtones, des organismes sans but lucratif, des petites ou moyennes entreprises, des instituts de recherche ou des établissements d'enseignement.

Les projets financés accroîtront la sensibilisation aux changements climatiques et à la croissance propre et encourageront d'autres personnes à prendre des mesures pour soutenir les objectifs du Canada en matière de lutte contre les changements climatiques.

« Les initiatives mises en oeuvre par les Canadiens d'un océan à l'autre sont une véritable source d'inspiration pour moi. Leur travail montre l'élan positif, partout au pays, vers un avenir plus propre. Ce financement appuie les entreprises canadiennes qui veulent lutter contre les changements climatiques et bâtir un avenir plus durable. Ensemble, nous échangeons d'excellentes idées, assurons une prise de conscience des enjeux et veillons à bâtir un Canada plus sain et plus prospère. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les petites entreprises du Manitoba veulent jouer leur rôle dans la lutte contre les changements climatiques et devenir plus résilientes. Nous sommes reconnaissants envers la Chambre de commerce du Manitoba pour le leadership dont elle a fait preuve lorsqu'elle a collaboré avec l'IIDD et le gouvernement du Canada afin d'encourager les propriétaires et les exploitants de petites entreprises à faire connaître leurs points de vue, et afin d'élaborer de nouveaux outils pour communiquer avec celles-ci et les mobiliser au sujet de cette importante question. »

- David McLaughlin, directeur, Changements climatiques, Institut international pour le développement durable

Le projet de l'Institut international pour le développement durable aidera de petites et moyennes entreprises à obtenir des renseignements personnalisés sur les changements climatiques et à en comprendre les répercussions.

En outre, l'Institut élaborera une série d'activités de renforcement des capacités qui aideront les entreprises à prendre des mesures de lutte contre les changements climatiques, à renforcer leur résilience à cet égard et à protéger la viabilité économique du Manitoba .

. Les documents rédigés par l'Institut international pour le développement durable seront pertinents pour les petites et moyennes entreprises partout au Canada .

