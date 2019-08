Des services bancaires pour les étudiants, par les étudiants : RBC lance la version pour étudiants de l'appli Mobile RBC





Une solution canadienne de services bancaires mobiles, première en son genre, pour la génération Z

TORONTO, le 7 août 2019 /CNW/ - RBC est la première banque canadienne à lancer une solution personnalisée de services bancaires mobiles pour les étudiants. Offerte à compter d'aujourd'hui, la version pour étudiants de l'appli Mobile RBC a été conçue en consultant des étudiants pour leur offrir les fonctions qui les intéressent le plus.

Mobile RBC étudiant s'adresse à la génération Z, qui comprend les étudiants de niveau secondaire et postsecondaire. Selon une étude interne de RBC1, seulement 38 % des élèves de niveau postsecondaire et 33 % des élèves de niveau secondaire pensent avoir leurs finances bien en main. Facile d'accès, personnalisable, conviviale et dotée de définitions accessibles par effleurement, cette nouvelle version de l'appli Mobile RBC est conforme aux préférences des étudiants en matière numérique et leur permet d'apprendre à gérer leurs finances.

« Les membres de la génération Z sont nés dans l'ère numérique. Leur apport était donc essentiel au développement de Mobile RBC étudiant, a expliqué Sean Amato-Gauci, vice-président directeur, Cartes, paiements et services bancaires, RBC. Nous avons collaboré étroitement avec un groupe de jeunes Canadiens tout au long du processus, des recherches initiales aux tests finaux. Sachant de quelle façon ils consomment du contenu et gèrent leur argent, nous avons pu leur offrir une expérience de services bancaires mobiles qui ressemble aux applis qu'ils aiment. »

Principaux avantages de la version pour étudiants de l'appli Mobile RBC:

Simplification : Pour faciliter la navigation, les fonctions clés sont au premier plan : accès rapide aux comptes, fonctions de télévirement, vue des dépenses, établissement de télévirements récurrents et carrousel des comptes.

Pour faciliter la navigation, les fonctions clés sont au premier plan : accès rapide aux comptes, fonctions de télévirement, vue des dépenses, établissement de télévirements récurrents et carrousel des comptes. Personnalisation : Il est possible d'attribuer des pseudonymes et des couleurs aux comptes ainsi que de télécharger les photos des contacts, ce qui permet aux étudiants d'utiliser l'appli de façon intuitive et d'obtenir un aperçu clair de leurs finances.

Il est possible d'attribuer des pseudonymes et des couleurs aux comptes ainsi que de télécharger les photos des contacts, ce qui permet aux étudiants d'utiliser l'appli de façon intuitive et d'obtenir un aperçu clair de leurs finances. Contenu sur mesure : Des définitions contextuelles de termes financiers et des conseils de gestion financière facilitent la compréhension des opérations bancaires.

« Nous voulons aider les étudiants à se familiariser avec la gestion financière et à gagner en assurance, a indiqué Erica Nielsen, vice-présidente, Paiements et services bancaires, RBC. Faire affaire avec RBC ne se limite pas à des opérations. Nous veillons à fournir aux jeunes l'assurance voulue pour surmonter les difficultés auxquelles ils font face en les aidant à maîtriser leur avenir financier. »

Aller au-delà des services bancaires pour la génération Z :

Convaincue qu'il est essentiel d'appuyer les jeunes pour assurer l'avenir du Canada, RBC a créé des programmes, des conseils, des offres et des technologies spécialement pour cette clientèle :

Objectif avenir RBC : Ce programme donne accès au perfectionnement des aptitudes, au réseautage, à une expérience de travail ainsi qu'à du soutien et à des services favorisant le bien-être mental. Son objectif : outiller les jeunes d'aujourd'hui pour les emplois de demain.

Ce programme donne accès au perfectionnement des aptitudes, au réseautage, à une expérience de travail ainsi qu'à du soutien et à des services favorisant le bien-être mental. Son objectif : outiller les jeunes d'aujourd'hui pour les emplois de demain. Site Web Solutions RBC pour étudiants : Cette expérience en ligne permet aux jeunes d'accéder rapidement aux ressources, aux produits (bancaires) et aux programmes (Objectif avenir, UNIS, RBCxMusique) les plus pertinents pour eux. Récemment remodelé, le site Web offre une expérience de navigation améliorée axée sur la mobilité et conforme à la façon dont les étudiants s'attendent à visualiser du contenu numérique.

Cette expérience en ligne permet aux jeunes d'accéder rapidement aux ressources, aux produits (bancaires) et aux programmes (Objectif avenir, UNIS, RBCxMusique) les plus pertinents pour eux. Récemment remodelé, le site Web offre une expérience de navigation améliorée axée sur la mobilité et conforme à la façon dont les étudiants s'attendent à visualiser du contenu numérique. RBCxMusique : Les clients ont accès à plus de musique et de concerts, et peuvent se rapprocher de leurs artistes préférés.

Les clients ont accès à plus de musique et de concerts, et peuvent se rapprocher de leurs artistes préférés. RBC Récompenses et Offres RBC : Les clients peuvent échanger des points contre plus de 50 000 récompenses et obtenir des réductions personnalisées, des points en prime et des offres de remise en argent visant de grandes marques.

Offres RBC Les clients peuvent échanger des points contre plus de 50 000 récompenses et obtenir des réductions personnalisées, des points en prime et des offres de remise en argent visant de grandes marques. UNIS : Ensemble, RBC et UNIS investissent dans les jeunes et les appuient au moyen de programmes et de curriculums, non seulement pour les aider, mais aussi parce que cela profite à l'ensemble de la collectivité.

Ensemble, RBC et UNIS investissent dans les jeunes et les appuient au moyen de programmes et de curriculums, non seulement pour les aider, mais aussi parce que cela profite à l'ensemble de la collectivité. Succursales Campus : Bien situées, ces succursales offrent des services bancaires spécialisés et des conseils qui vont au-delà des services bancaires afin d'aider les étudiants de niveau postsecondaire à établir un budget, à acquérir des aptitudes essentielles au bien-être financier, à rédiger un curriculum vitæ et à démarrer une petite entreprise.

Mobile RBC étudiant est accessible aux clients de RBC de moins de 22 ans qui disposent de la dernière version de l'appli Mobile RBC (offerte sur les appareils dotés du système d'exploitation Android ou iOS). Pour en savoir plus sur l'appli Mobile RBC, allez au www.rbc.com/rbcmobileetudiant.

1 Évaluation de la part de marché des étudiants / jeunes adultes RBC 2019 (en anglais seulement)

