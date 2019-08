IKEA Canada améliore son offre de services à l'échelle du pays et propose le service Cliquer + Ramasser à 5 $





Le détaillant de meubles améliore son offre de services afin de rendre l'expérience d'achat de ses clients plus abordable, plus pratique et plus durable

BURLINGTON, ON, le 7 août, 2019 /CNW/ - IKEA Canada annonce aujourd'hui le lancement d'une offre de services plus abordables et mieux adaptés aux besoins de ses clients toujours à court de temps, dont le service Cliquer + Ramasser maintenant proposé à un nouveau prix réduit. Que les clients souhaitent acheter un seul article ou une cuisine complète, ils peuvent utiliser le service Cliquer + Ramasser proposé au tarif fixe de 5 $ partout au pays. Grâce à ce service, les clients peuvent acheter des articles en ligne et ramasser leurs achats au moment qui leur convient dans le magasin de leur choix, sans avoir à explorer les allées du magasin. Le détaillant améliore aussi son service de livraison et propose maintenant la livraison par colis à partir de 7,99 $ partout au Canada.

« En raison de l'urbanisation croissante, des nouvelles technologies et de la numérisation, la vie des Canadiens change rapidement sous plusieurs aspects, y compris les moyens choisis pour effectuer leurs achats. L'ajout de nouveaux services et la réduction des tarifs de ses services actuels permet à IKEA de mieux répondre aux besoins de ses clients pressés par le temps dans un marché de vente au détail qui évolue rapidement, de dire Michael Ward, président de IKEA Canada. Pour les années à venir, nous nous engageons à élaborer constamment des services souples, durables et pratiques qui amélioreront la qualité de l'expérience d'achat de nos clients, peu importe le moment et l'endroit qu'ils choisissent pour magasiner chez IKEA. »

Pour appuyer son engagement envers ses clients, IKEA poursuit la mise en oeuvre de son service d'assemblage et d'installation à domicile, TaskRabbit, dans de nouveaux marchés à l'échelle du Canada. Avec TaskRabbit, les clients peuvent aisément réserver un service d'assemblage de n'importe où, et demander l'assemblage et l'installation de leurs meubles à domicile au moment qui leur convient. Et tout ça à prix abordable et à tarif fixe, selon le type de meubles. Après le lancement réussi de ce service à Toronto et Vancouver en 2018, IKEA a déployé TaskRabbit dans les marchés d'Edmonton et de Calgary en mai 2019, et le lancement à Ottawa et Halifax est prévu à la fin août.

Afin d'aider ses clients à mieux organiser leur vie, IKEA a récemment amélioré ses services de planification et offre maintenant la planification d'armoires-penderies PAX en magasin. Les clients peuvent planifier l'armoire-penderie de leurs rêves ou un module de rangement personnalisé en profitant d'une rencontre privée avec un spécialiste de l'ameublement IKEA. Le tarif d'une rencontre d'une heure est de 39 $ et avec un achat de 500 $ ou plus, le client recevra une carte-cadeau de valeur équivalente au coût du service acheté. IKEA Canada propose aussi un service de planification de cuisines, en magasin, en ligne et à domicile.

Pour appuyer son modèle d'entreprise plus durable, IKEA ajoute aussi de nouveaux services. Depuis janvier dernier, le programme Revendez-les permet aux clients IKEA de soumettre une demande pour revendre au détaillant leurs meubles IKEA en bon état, en échange d'un crédit à utiliser en magasin. IKEA offre ensuite une seconde vie aux meubles usagés en les revendant ou en les donnant. Il s'agit ici de l'un des nombreux moyens mis en place par le détaillant afin d'atteindre son objectif de devenir une entreprise totalement circulaire d'ici 2030. À ce jour, IKEA a traité 20 000 demandes de revente soumises par des clients partout au Canada. Afin de détourner encore plus de meubles des sites d'enfouissement, IKEA a collaboré avec l'organisme Habitat pour l'humanité Canada afin de mettre en place un nouveau programme de dons de cuisines usagées dans certains marchés de l'Ontario, de l'Alberta, du Manitoba et de la Nouvelle-Écosse. Lorsqu'un client achète une nouvelle cuisine, il peut maintenant choisir de faire don de son ancienne cuisine, en bon état, pour aider des familles locales dans le besoin. En retour, le client reçoit un reçu pour fins d'impôt d'un montant égal à la valeur de revente. Ce programme s'ajoute aux services actuels de recyclage offerts par le détaillant, incluant le service de reprise de piles et d'ampoules.

IKEA Canada poursuit son objectif de devenir le chef de file de la vente au détail multiplateforme en permettant à ses clients de partout au pays de profiter d'une expérience d'achat pratique et agréable quels que soient le moyen et le moment qu'ils choisissent pour magasiner. Pour obtenir plus d'information à propos de notre offre de services, rendez-vous à fr.IKEA.ca/services. Pour en savoir plus sur nos initiatives en matière de développement durable, consultez le fr.IKEA.ca/PlaneteEtHabitants.

