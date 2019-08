Dépasser, c'est du passé : Fido dit bye-bye aux frais de données imprévus grâce à la Protection dépassement de données





L'un des irritants les plus fréquents chez les clients



Les frais d'utilisation excédentaire de données sont maintenant éliminés de tous les nouveaux forfaits pour téléphones de Rogers, Fido et chatr

TORONTO, 07 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Fido a annoncé l'élimination des frais d'utilisation excédentaire de données afin que les clients puissent utiliser leurs données sans se préoccuper de dépasser leur limite, grâce au lancement de la Protection dépassement de données, une caractéristique qui sera incluse dans les nouveaux forfaits Données, appels et textos de Fido.



La Protection dépassement de données permet aux clients de gérer leur utilisation de données et leurs dépenses en mettant automatiquement leurs données sur pause lorsqu'ils atteignent leur limite. Les clients recevront un avis par texto lorsqu'ils atteindront 90 % de leur limite et un autre à l'atteinte de 100 % de leur limite, alors que leurs données seront mises en pause. Pour obtenir plus de données afin de continuer à regarder du contenu en continu, à faire des recherches et à partager du contenu, ils peuvent acheter 1 Go pour 15 $ directement à partir de leur téléphone intelligent.

« Nous savons que les frais de dépassement de données sont une préoccupation majeure pour certains clients et que beaucoup d'entre eux hésitent à utiliser toutes les données comprises dans leur forfait, a déclaré Nancy Audette, vice-présidente, Fido. Grâce à la Protection dépassement de données, nos clients peuvent tirer le maximum de leur forfait sans-fil et profiter de leurs services sans souci, sans frais imprévus. »

Les nouveaux forfaits s'appuient sur les caractéristiques mises en place par Fido, notamment cinq heures de données en extra , qui permettent aux clients d'obtenir une heure gratuite de données cinq fois par mois, et Fido XTRA, qui offre aux clients du service mobile postpayé et du service Internet de Fido de nouveaux avantages chaque jeudi.

La Protection dépassement de données de Fido est la plus récente initiative de Rogers Communications visant à offrir plus de choix et de valeur à l'échelle de ses trois marques sans-fil. En juin, Rogers a été le premier opérateur national à offrir des forfaits de données illimitées sans frais d'utilisation excédentaire aux Canadiens par l'entremise de sa marque Rogers. En décembre, l'entreprise a éliminé les restrictions de zone applicables à sa marque chatr avec des forfaits à l'échelle du pays et aucuns frais d'utilisation excédentaire. Ces initiatives font partie du programme pluriannuel de l'entreprise visant à investir dans l'expérience client et à l'améliorer pour l'ensemble de ses marques.

