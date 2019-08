Oryx, principal système de brut du secteur intermédiaire américain, annonce un investissement de 550 millions USD de QIA





MIDLAND, Texas, 7 août 2019 /PRNewswire/ -- Oryx Midstream Services (Oryx), le plus grand opérateur de brut du secteur intermédiaire privé dans le bassin Permien, a annoncé aujourd'hui qu'une filiale de la Qatar Investment Authority (QIA) a acquis une participation significative dans Oryx auprès d'une filiale de Stonepeak Infrastructure Partners (Stonepeak). La société QIA s'est également engagée à investir dans le développement d'Oryx aux côtés de Stonepeak. L'investissement total de QIA dans Oryx sera de l'ordre de 550 millions USD.

Depuis sa fondation en 2013, Oryx s'est établi comme l'un des plus importants opérateurs du secteur intermédiaire dans le bassin Permien au sud-ouest des États-Unis. Le système Oryx achemine le pétrole brut vers des plateformes d'échange pour être ensuite livré à la côte du golfe. Le système approvisionne les raffineries nationales et le marché de l'exportation en pleine croissance des États-Unis. Lorsque la dernière partie du système en construction sera complétée, la capacité de transport totale d'Oryx dépassera les 900 000 barils par jour et accèdera à de multiples options d'acheminement, fournissant aux clients la flexibilité de service différenciée dont ils ont besoin pour maximiser la valeur de leur production. L'équipe Oryx est déterminée à garantir un haut niveau de sécurité et de responsabilité environnementale en fournissant un service constant et fiable à ses clients.

Mansoor Al-Mahmoud, PDG de QIA, a commenté en ces termes : « Oryx est à notre avis une solide plateforme du secteur intermédiaire qui présente un potentiel de croissance exceptionnel, et nous sommes impatients de travailler avec notre nouveau partenaire Stonepeak. Cette acquisition est une autre démonstration de la stratégie de QIA qui est d'augmenter la taille de son portefeuille américain et d'investir encore plus dans des projets d'infrastructure majeurs. »

Ce partenariat est le dernier en date d'une série d'investissements entrepris par QIA à travers les États-Unis où QIA compte porter son investissement à 45 milliards USD dans les prochaines années.

Brett Wiggs, PDG d'Oryx, a commenté en ces termes, « L'investissement et l'engagement significatifs de QIA, de pair avec le solide soutien en capital et opérationnel de Stonepeak, nous permettront de continuer à élargir notre empreinte dans le bassin Permien et de fournir le plus haut niveau de service à nos clients actuels et futurs. Nous sommes ravis de guider Oryx en partenariat avec ces investisseurs de calibre mondial. »

Michael Dorrell, co-fondateur et PDG de Stonepeak, a confié pour sa part, « Nous sommes ravis de l'investissement de QIA et de Stonepeak à l'appui du développement continu d'Oryx. Nous considérons qu'Oryx est une plateforme stratégique idéalement placée et un actif d'infrastructure nord-américain de premier plan. Stonepeak et Oryx restent axés sur la fourniture de services du secteur intermédiaire critiques visant à gérer la production croissante dans le bassin Permien, et l'engagement de QIA vis à vis d'Oryx contribue de manière significative à cet objectif. »

White & Case LLP ont servi à titre de conseillers juridiques pour QIA. Sidley Austin LLP ont servi à titre de conseillers juridiques pour Stonepeak.

À propos de la Qatar Investment Authority (QIA)

La Qatar Investment Authority est un fonds souverain de premier plan dans le monde qui offre une force économique pour les générations futures du Qatar. QIA est un contributeur majeur à la réalisation de la Vision nationale du Qatar pour 2030, en cherchant à diversifier et à maximiser les investissements à long terme et la croissance durable. Grâce à l'engagement mondial de QIA et à l'engagement de ses parties prenantes, les employés, nationaux et internationaux, de QIA appliquent les normes financières et les principes d'investissement les plus rigoureux. Les investissements de QIA sont socialement, économiquement et écologiquement responsables et regardent au-delà des rendements à court terme, alors que QIA poursuit un développement étendu, novateur et équilibré. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.qia.qa .

À propos de Oryx Midstream Services

Oryx Midstream, une société basée à Midland, est le plus grand opérateur de brut du secteur intermédiaire privé dans le bassin Permien. La société possède et exploite un système de collecte et de transport de pétrole brut sous-tendu par près de 440 000 hectares en vertu d'affectations à long terme par plus de 20 clients. Les 2,1 millions de barils de stockage du système et environ 1 930 km de pipeline en service et en construction couvrent huit comtés au Texas et deux au Nouveau-Mexique. Dirigée par une équipe expérimentée avec plus de 160 années d'expérience à son actif dans l'industrie du pétrole et de gaz, Oryx a pour mission de fournir aux producteurs des solutions et une certaine souplesse par le biais d'une suite complète de services du secteur intermédiaire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.oryxmidstream.com .

À propos de Stonepeak Infrastructure Partners

Stonepeak Infrastructure Partners est une société de financement par capitaux propres qui gère plus de 15 milliards USD d'actifs et dont les bureaux sont situés à Houston, New York, et Austin. Stonepeak investit dans des projets et des entreprises d'actifs durables à long terme fournissant des services essentiels aux clients et cherche à former des partenariats actifs avec des équipes de direction de haute qualité, faciliter des améliorations opérationnelles et fournir du capital pour des initiatives de croissance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stonepeakpartners.com .

Clause de non-responsabilité

Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent être des déclarations prospectives ou des déclarations d'attentes futures fondées sur les informations actuellement disponibles. De telles déclarations sont naturellement sujettes à des risques et à des incertitudes. Des facteurs tels que l'évolution de la conjoncture économique générale, la conjoncture future du marché, les pertes catastrophiques inhabituelles, les fluctuations des marchés financiers et d'autres circonstances peuvent faire varier sensiblement les événements ou les résultats réels de ceux anticipés dans ces déclarations. Stonepeak, QIA, et Oryx ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou le statut mis à jour de ces déclarations. Par conséquent, en aucun cas Stonepeak, QIA, et Oryx ou une quelconque de leurs sociétés affiliées respectives ne seront responsables envers quiconque pour toute décision ou mesure prise en relation avec les informations et/ou les déclarations contenues dans ce communiqué de presse ou pour tout dommage connexe.

