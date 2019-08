Arlo annonce le lancement de la compatibilité Homekittm d'Apple®





Parce que HomeKit est certifiée compatible avec les modèles de stations de base les plus populaires d'Arlo, qui prennent en charge les caméras Arlo Pro et Pro 2, les utilisateurs peuvent désormais ajouter des automatisations HomeKit, permettant ainsi des interactions automatiques entre les appareils supportés

SAN JOSE, Californie, 7 août 2019 /CNW/ - Arlo Technologies, Inc. (NYSE : ARLO), la marque numéro 1 de caméras connectées à Internet1, a annoncé aujourd'hui que la prise en charge de HomeKit, la plateforme maison intelligente d'Apple, est maintenant disponible sur les systèmes de caméras de sécurité Arlo Pro et Arlo Pro 2, qui sont appariés aux modèles de stations de base les plus populaires d'Arlo, VMB4000 et VMB4500. Alors que les utilisateurs d'Arlo peuvent déjà piloter leurs caméras Pro ou Pro 2 via l'application Arlo, la compatibilité HomeKit apportera plus de facilité aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad. Quant aux utilisateurs d'iOS, ils pourront accéder à certaines fonctions de leurs caméras Pro ou Pro 2, dans l'écosystème HomeKit, via l'application Apple Home et à l'aide des commandes vocales Siri. De plus, les utilisateurs de Pro ou de Pro 2, nouveaux et actuels, qui exploitent à distance l'un des deux modèles de stations de base compatibles, bénéficieront d'une mise à jour automatique gratuite du micrologiciel en cours de déploiement.2

Tejas Shah, vice-président directeur, Produits, et chef de l'information, a commenté : « Vu l'évolution constante des protocoles et du paysage de l'écosystème de la maison intelligente, l'inter-compatibilité est un domaine que nous explorons sans cesse. Sachant que la prise en charge de HomeKit plaît toujours aux utilisateurs, nous avons voulu élargir ces offres pour englober nos solutions caméra sans fil. Et comme la compatibilité a été optimisée pour assurer le fonctionnement à la fois avec l'écosystème HomeKit et l'application Arlo, les utilisateurs bénéficient désormais d'une aisance accrue. »

HomeKit permet aux utilisateurs d'Arlo Pro et Pro 2 de contrôler facilement et en toute sécurité les produits domotiques intelligents, via l'application Apple Home et Siri, sur iPhone, iPad, Apple Watch, Mac et HomePod. Concrètement, les utilisateurs actuels de caméras de sécurité Arlo Pro et Pro 2, dont les caméras sont appariées à une station de base modèle VMB4000 ou VMB4500, peuvent maintenant recevoir des notifications sur l'application Apple Home lorsqu'un mouvement est détecté. De leur côté, les utilisateurs d'iOS peuvent également utiliser Siri pour activer rapidement un flux de diffusion HD en direct sur leur iPhone ou iPad mains libres. Avec HomeKit, les utilisateurs d'Arlo Pro et Pro 2 peuvent également configurer des automatisations pour contrôler d'autres appareils domotiques intelligents compatibles HomeKit. Par exemple, ils peuvent configurer une automatisation pour que les lumières compatibles HomeKit s'allument à certains moments lorsqu'un mouvement est détecté par une caméra Arlo Pro ou Pro 2.

Entièrement sans fil et pouvant embarquer des piles rechargeables, les caméras Arlo Pro et Pro 2 offrent une qualité d'image HD exceptionnelle. Les systèmes de sécurité intelligents Arlo Pro et Pro 2 sont disponibles chez tous les principaux détaillants et commerçants en ligne.

Pour tout complément d'information, rendez-vous sur le site arlo.com.

À propos d'Arlo Technologies, Inc.

Arlo, le leader primé de l'industrie, est en train de transformer la manière dont les gens vivent le mode de vie connecté. Arlo opère cette transformation grâce à son expertise approfondie en matière de conception de produits, de connectivité sans fil, d'infrastructure nuagique et de capacités d'IA de pointe, expertise qui vise à offrir aux utilisateurs d'Arlo une expérience harmonieuse de maison intelligente, facile à configurer et à utiliser chaque jour. Branchés sur sa plateforme nuagique, les utilisateurs bénéficient d'une visibilité, de renseignements et de leviers puissants les aidant à protéger et à demeurer en contact en temps réel avec les personnes et les choses qui comptent le plus, où qu'ils soient, par connexion Wi-Fi ou cellulaire. À ce jour, Arlo a lancé plusieurs catégories d'appareils connectés, intelligents et primés, dont des caméras intelligentes sans fil Wi-Fi et compatibles LTE, des sonnettes de porte audio, des interphones pour bébé perfectionnés et des lampes de sécurité intelligentes.

Déclaration d'exonération en vertu de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 :

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis, lesquelles déclarations se signalent par les mots « anticiper », « anticiper », « s'attendre à », « croire », « sera », « peut », « devrait », « estimer », « projeter », « perspectives », « prévision » ou d'autres termes similaires, encore que l'absence de ces mots ne signifie pas que les déclarations ne sont pas de nature prospective. Les déclarations prospectives traduisent les attentes ou les opinions d'Arlo Technologies, Inc. à l'égard d'événements futurs, sur la base des informations disponibles au moment où ces déclarations ont été faites, et comprennent des déclarations concernant : le partenariat d'Arlo avec I-View Now, les avantages de l'intégration de la plateforme I-View Now aux produits Arlo et les futurs produits Arlo. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles de la direction et soumises à certains risques et incertitudes, notamment les suivants : la demande future des produits de la société pourrait être plus faible que prévu; les consommateurs pourraient choisir de ne pas adopter les nouvelles offres de produits de la société ou d'adopter des produits concurrents; et les performances du produit pourraient être touchées de façon défavorable par des conditions d'exploitation réelles. De plus, certaines déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses quant à des événements futurs qui pourraient ne pas se révéler exactes. Par conséquent, les résultats et réalisations réels peuvent varier sensiblement de ce qui est exprimé ou prévu dans ces déclarations prospectives. De plus amples informations sur les facteurs de risque qui pourraient avoir un effet sur Arlo et ses activités sont détaillées dans les documents que la société dépose régulièrement auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque décrits dans le rapport annuel de la société, établi sur formulaire 10-K, pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. Compte tenu de ces circonstances, vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives. Arlo ne s'engage nullement à publier les révisions apportées aux déclarations prospectives contenues dans le présent document pour refléter des événements ou circonstances postérieurs à la date des présentes ou pour refléter la survenance d'événements imprévus.

©2019 Arlo Technologies, Inc. Arlo et le logo Arlo sont des marques de commerce d'Arlo Technologies, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms de marque et de produit ne servent qu'à des fins d'identification et peuvent être des marques de commerce de leur(s) détenteur(s) respectif(s). L'information que contiennent les présentes peut changer sans préavis.

Source : Arlo-G

1 The NPD Group, Inc., U.S. Retail Tracking Service, Security & Monitoring, Camera Technology: Decentralized IP Camera and Centralized IP Camera, en dollars, de janvier à décembre 2018.

2 Compatible avec les stations de base des modèles VMB4000 et VMB4500.

3 La qualité Livestream dépend de la sortie de la caméra Arlo et de la vitesse du réseau.

