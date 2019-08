LXRandCo animera une conférence téléphonique au sujet des résultats du deuxième trimestre de 2019 le mardi 13 août 2019 à 8 h 30, HE





- La Société publiera les résultats financiers le mardi 13 août 2019 à 7 h HE -

MONTRÉAL, le 7 août 2019 /CNW/ - LXRandCo, Inc. (« LXRandCo » ou la « Société ») (TSX: LXR, LXR.WT), un détaillant omnicanal nord-américain offrant des sacs à main et des accessoires vintage de luxe de grandes marques, a annoncé aujourd'hui qu'elle animera une conférence téléphonique pour discuter de ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2019 le mardi 13 août 2019 à 8 h 30, HE. La Société s'attend à publier ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2019 le mardi 13 août 2019 à 7 h HE.

On pourra participer à la conférence téléphonique en composant le 647 427-7450 ou le 1 888 231-8191, ou au moyen d'Internet en se rendant à l'adresse http://investors.lxrco.com/events-and-webcasts.

Archivage de la conférence téléphonique

La conférence téléphonique sera archivée et pourra être écoutée de nouveau à la fois par téléphone et sur Internet environ une heure après la fin de la conférence. Pour accéder à la conférence téléphonique archivée par téléphone, composez le 1 855 859-2056 ou le 416 849-0833 et entrez le mot de passe 7754105, suivi du carré. On pourra accéder à l'enregistrement téléphonique jusqu'au mardi 20 août 2019 à minuit. Pour accéder à la conférence téléphonique sur Internet, rendez-vous à l'adresse http://investors.lxrco.com/events-and-webcasts.

À propos de LXRandCo

LXRandCo est un détaillant multicanal d'envergure nord-américain qui propose des sacs à main de luxe rétro ainsi que d'autres articles de luxe personnels. LXRandCo trouve et authentifie des produits d'occasion de grande qualité de marques emblématiques telles que Hermès, Louis Vuitton, Gucci et Chanel, entre autres, et les vend à des prix attrayants dans un réseau de détaillants principalement situés dans de grands magasins aux États-Unis et au Canada, grâce à ses activités de vente de gros exercées principalement aux États-Unis, ainsi que sur son site Web de commerce électronique, www.lxrco.com ainsi que sur les plateformes de commerce électronique de ses partenaires détaillants. .

