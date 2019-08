/R E P R I S E -- Avis aux médias: annonce concernant le transport en commun à Lévis/





LÉVIS, QC, le 6 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant le transport en commun à Lévis.

Date : Le mercredi 7 août 2019



Heure : 14 h



Lieu : Place de la Coopération

200 rue des Commandeurs

Lévis (Québec)

En cas de pluie, l'événement aura lieu au garage de la STLévis, au 1100 Rue Saint-Omer, à Lévis.

