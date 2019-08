/R E P R I S E -- Avis aux médias : annonce en matière d'infrastructure à Lévis/





LÉVIS, QC, le 6 août 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important en matière d'infrastructure en présence du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, de la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et du maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier.

Date : Le mercredi 7 août 2019



Heure : 14 h



Lieu : Place de la Coopération

200, rue des Commandeurs

Lévis (Québec)

En cas de pluie, l'événement aura lieu au garage de la STLévis, au 1100 Rue Saint-Omer, à Lévis.

