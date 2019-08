Règlement de l'action collective canadienne visant certains défibrillateurs du fabricant St. Jude





TORONTO, le 7 août 2019 /CNW/ - Dans le cadre d'une action collective nationale intentée contre St. Jude Medical, Inc. et St. Jude Medical Canada, Inc., la Cour supérieure de justice de l'Ontario a donné le feu vert pour un règlement de cinq millions de dollars. L'action collective vise certains modèles de défibrillateurs cardiaques internes ou d'appareils thérapeutiques de resynchronisation cardiaque de marque Fortify, Fortify Assura, Quadra Assura, Unify, Unify Assura et Unify Quadra qui ont été fabriqués entre janvier 2010 et le 23 mai 2015. L'action collective allègue que la pile de ces défibrillateurs est susceptible de former des agrégats de lithium, ce qui pourrait engendrer l'épuisement prématuré et rapide de la pile dans un très petit nombre de cas.

Environ 8 900 individus au Canada ont reçu l'implantation d'un de ces appareils potentiellement affectés.

En vertu des modalités de l'entente de règlement, toute personne au Canada ayant reçu l'implantation d'un des appareils affectés peut soumettre une demande d'indemnisation. Le montant de l'indemnité auquel les membres de l'action collective auront droit dépendra d'un certain nombre de facteurs, incluant la date de l'implantation, si l'appareil a été remplacé et la date du remplacement, ainsi que les raisons justifiant ce remplacement.

Certains membres de la famille proche pourront également demander une prestation de décès s'il a été établi que la cause du décès était l'épuisement prématuré de la pile de l'appareil. Plus précisément, le membre de la famille doit prouver : (1) que l'épuisement de la pile s'est produit plus tôt que prévu selon l'utilisation du défibrillateur, et (2) que rien n'indiquait que l'épuisement était lié à une autre cause qu'un court-circuit qui pouvait résulter d'un agrégat de lithium.

Les personnes ayant reçu l'implantation et les membres de leur famille proche peuvent également soumettre une demande de remboursement des frais divers engagés en raison de l'exérèse de l'appareil ou suite à la réception de l'avis.

Pour de plus amples renseignements sur le règlement, veuillez consulter le site www.stjudeicdclaim.ca/fr/accueil ou la page https://waddellphillips.ca/class-actions/st-jude-defibrillator-class-action/.

Waddell Phillips Professional Corporation et Howie, Sacks & Henry LLP sont les cabinets d'avocats chargés de l'action collective. Il est possible de communiquer avec ces cabinets aux adresses mentionnées ci-dessous pour obtenir d'autres renseignements sur l'action collective ou le règlement.

Waddell Phillips Professionnal Corporation

Waddell Phillips Professional Corporation est un cabinet d'avocats spécialisé dans la partie demanderesse des actions collectives. Les avocats du cabinet ont aidé des victimes dans un large éventail de dossiers, y compris des dossiers portant sur la responsabilité associée aux produits, la protection du consommateur, les pensionnats autochtones, les conflits entre franchisés et les fausses déclarations en matière de valeurs mobilières.

Howie, Sacks & Henry LLP

Le cabinet Howie, Sacks & Henry présente des réclamations civiles et actions collectives au nom de gens ayant été victimes de produits, médicaments et appareils médicaux dangereux. Il s'agit notamment de gens qui ont été exposés à l'amiante, qui ont souffert d'un cancer causé par l'utilisation de la poudre pour bébés et qui ont subi les effets secondaires de médicaments pharmaceutiques comme Taxotere et Abilify, et de gens dont l'état a été aggravé par des appareils médicaux défectueux comme les défibrillateurs St. Jude et les mailles herniaires et transvaginales.

