La plateforme de traçabilité du vin codéveloppée par VeChain et D.I.G a entamé sa seconde phase avec la présentation du Penfolds Bin 407





SHANGHAI, 7 août 2019 /PRNewswire/ -- Quarante années de croissance économique exponentielle ont permis à la Chine de devenir la deuxième plus grande économie mondiale et ont favorisé l'apparition d'une classe moyenne comptant des millions de ménages. Avec l'amélioration des conditions de vie et les changements de style de vie, la consommation de vin est devenue de plus en plus populaire parmi les citoyens chinois les plus aisés. D'après le rapport de recherche sur l'importation de vin en Chine pour 2019-2023, la Chine a importé 3,91 milliards USD de vin en 2018, ce qui représente une hausse de 6,50 pour cent par rapport à l'année précédente. Pour VINEXPO, la Chine deviendra le deuxième plus grand consommateur de vin au monde d'ici 2023, avec une valeur de marché estimée dépasser les 23 milliards USD.

Le marché, en plein essor, a attiré l'attention des producteurs de vin avertis et des imitateurs et contrefacteurs astucieux. En novembre 2017, la police de Shanghai a saisi 14 000 bouteilles de Penfolds de contrefaçon, pour une valeur de plus d'un million USD. Cinq mois plus tard, les agents de police de Zhengzhou, dans la province de He Nan, ont également éliminé 50 000 fausses bouteilles, d'une valeur de plus de 2,8 millions USD. Compte tenu de la nature de la fraude sur le marché du vin, ces cas ne représentent que la partie immergée de l'iceberg.

Les établissements vinicoles et les distributeurs ont pris différentes mesures anti-contrefaçon pour lutter contre les ventes frauduleuses, mais peu d'entre elles se sont révélées utiles. Pour faire face à ce problème, D.I.G. (Shanghai Waigaoqiao Direct Imported Goods Co., Ltd.), un des principaux importateurs en Chine, a rejoint VeChain, une chaîne de blocs publique de premier plan à l'échelle mondiale, et a lancé la plateforme de traçabilité du vin (ci-après dénommée « WTP »), au mois de juin 2018.

Basée sur la chaîne de compilation VeChain, une plateforme de solution complète BaaS révolutionnaire conçue par VeChain, WTP a tiré parti des forces de la chaîne de blocs, des dispositifs d'IdO et des dispositifs mobiles pour suivre l'ensemble du cycle de vie du vin, des caves aux distributeurs. Depuis, un peu plus d'une vingtaine de produits viticoles importés par D.I.G. ont été mis en service sur la plateforme, dont un tiers importé par l'entreprise. D'après les statistiques de D.I.G., les ventes de vins ont bénéficié d'une augmentation moyenne de dix pour cent après la mise en oeuvre de la solution, résultant d'une confiance accrue des consommateurs.

Au mois de juillet 2019, la deuxième phase de WTP a entamé la présentation du Penfolds Bin 407. Pour la première fois, Penfolds, l'un des viticulteurs les plus célèbres et les plus respectés d'Australie, a utilisé la chaîne de blocs pour améliorer la lutte contre la contrefaçon et la traçabilité. Fondé en 1844, Penfolds est surtout connu par son emblématique « Grand Wine ». Au fil des années, Penfolds a obtenu un grand nombre de prix et de récompenses. Par exemple, le Grange 1955 a été nommé l'un des douze meilleurs vins du XXe siècle par Wine Spectator, et le Grange 2008 a obtenu la note idéale de 100 points de la part de Wine Spectator et de Robert Parker's Wine Advocate.

Dans le cas du Bin 407, chaque bouteille est munie d'une étiquette NFC cryptée, spécialement conçue pour les produits viticoles. La lecture de la puce NFC permet aux clients d'accéder à des renseignements immuables et pertinents sur la bouteille de vin concernée, stockés sur la chaîne de blocs, comme les informations de provenance vérifiées par des audits indépendants tels que DNV GL. Les établissements vinicoles peuvent ainsi empêcher la contrefaçon de leurs vins tout en permettant aux consommateurs de mieux connaître le produit, renforçant leur confiance dans ce dernier.

Les bouteilles Penfolds 407 de la chaîne de blocs VeChainThor sont maintenant disponibles chez trois détaillants :

Waigaoqiao International Alcohol Exhibition & Trading Center :

No.77, Fute West 3rd Road, Chine (Shanghai) Zone pilote de libre-échange de Shanghai

D.I.G. Flagship Store :

No.460, Fute North Road, Chine (Shanghai) Zone pilote de libre-échange de Shanghai

Sen Lan Shang Du Store :

No. 2988, Zhangyang North Road, Pudong New District

À propos de VeChain

Lancée en 2015, VeChain a pour mission de connecter la technologie de la chaîne de blocs au monde réel en fournissant une structure de gouvernance complète, un modèle économique robuste et une intégration de l'IdO. VeChain est pionnière parmi les applications du monde réel utilisant la technologie de la chaîne de blocs, avec des opérations internationales à Singapour, au Luxembourg, à Tokyo, Shanghai, Paris, Hong Kong et San Francisco.

Aux côtés de nos partenaires stratégiques PwC et DNV GL, nous avons établi des relations de coopération avec de nombreuses entreprises leaders dans différents secteurs, parmi lesquelles Walmart China, BMW, B.Y.D. Auto, Haier, Bright Food, D.I.G., DB Schenker et PICC.

Pour en savoir plus à propos de VeChain, veuillez nous suivre sur Twitter @vechainofficial ou consulter notre site officiel https://www.vechain.com/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/956550/vechain.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/738221/VeChain_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 7 août 2019 à 06:56 et diffusé par :