IDEMIA s'associe à Voiceworks pour proposer les premières solutions eSIM en marque blanche sur le marché néerlandais





L'adoption de l'eSIM sur les appareils grand public connaît un véritable essor. Cette évolution exige non seulement des opérateurs mobiles une transformation de leurs réseaux et systèmes, mais également une adaptation de leur stratégie commerciale et de leurs processus. Ils doivent être prêts à gérer une vague d'appareils connectés en passe d'inonder le marché et de rendre notre société toujours plus connectée. Grâce à l'eSIM, l'utilisateur maîtrise ses abonnements mobiles, locaux et internationaux, en toute simplicité et à distance, où et quand bon lui semble.

Si les appareils eSIM sont déjà disponibles sur le marché, les technologies compatibles avec la gestion des abonnements eSIM n'étaient pas encore accessibles aux revendeurs néerlandais, ni à leurs utilisateurs finaux. Grâce à la plateforme Smart Connect et à la solution de gestion des abonnements d'IDEMIA, l'eSIM est désormais disponible pour tous les clients aux Pays-Bas.

Disposer de l'eSIM sur les appareils va simplifier le quotidien des utilisateurs. Par exemple, en cas d'itinérance, de perte de smartphone ou d'utilisation de plusieurs numéros sur le même appareil, le client n'a qu'à activer un nouveau profil lors de la commande en ligne auprès de Voiceworks.

La connectivité des smartphones, des wearables, des tablettes et des PC utilisés par les collaborateurs peut désormais être gérée par eSIM de manière beaucoup plus efficace et simplifiée grâce à cette technologie de pointe.

« Du fait d'exigences plus fortes de satisfaction client, de praticité et de sécurité, les appareils compatibles eSIM sont de plus en plus prisés. Les entreprises disposent ainsi de collaborateurs toujours connectés et en contact avec leurs collègues, leurs clients et leurs outils métier. Le Groupe IDEMIA est donc ravi de faire équipe avec Voiceworks pour déployer sa technologie de gestion d'abonnements eSIM et ainsi proposer une expérience numérique fluide sur le marché néerlandais », déclare Fabien Jautard, Vice-président exécutif en charge de la Business Unit Mobile Operators chez IDEMIA.

« Être la première entreprise aux Pays-Bas à proposer cet eSIM en marque blanche nous place à l'avant-garde sur le marché. Les clients de nos revendeurs partenaires peuvent ainsi profiter d'avantages et de services supplémentaires et les partenaires de Voiceworks peuvent également proposer de nouvelles offres. Concrètement, l'un des avantages de cette nouvelle solution est que les partenaires n'ont plus à se soucier de la disponibilité et du stock de cartes SIM », ajoute Terry Aurik, PDG de Voiceworks.

Pour plus d'informations sur la plateforme Smart Connect et les solutions de gestion des abonnements eSIM d'IDEMIA, rendez-vous sur www.idemia.com/smart-connect-subscription-management.

À propos d'IDEMIA

IDEMIA, le leader mondial de l'Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux citoyens, comme aux consommateurs, d'accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se connecter ou voyager), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital.

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l'Identité Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance mais garantit également des transactions sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d'utiliser et de protéger l'un de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons cette Identité Augmentée à des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l'identité, de la sécurité publique et de l'Internet des Objets.

Avec 13 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.idemia.com

À propos de Voiceworks

Voiceworks B.V. est l'un des principaux fournisseurs de plateformes Voix sur IP (VoIP) aux Pays-Bas. Doté de technologies informatiques avancées, de son propre réseau et de plusieurs data centers reliés entre eux pour assurer une parfaite redondance système, Voiceworks propose des services professionnels de téléphonie et de données d'une exceptionnelle fiabilité et d'une grande souplesse de déploiement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.voiceworks.nl.

