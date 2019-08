Fierté Montréal 2019 - Retour d'un important festival qui célèbre les communautés LGBTQ+





MONTRÉAL, le 7 août 2019 /CNW Telbec/ - La vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de la culture et de la diversité montréalaise, Magda Popeanu, ainsi que l'élue responsable de l'inclusion sociale, du sport et des loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance et de la jeunesse, Nathalie Goulet, saluent le retour du festival Fierté Montréal.

Dès le 8 août, de nombreux festivaliers et nombreuses festivalières participeront, au coeur de la métropole, à une multitude d'activités culturelles et communautaires qui célèbrent les communautés LGBTQ+ et la diversité montréalaise, dont le très coloré défilé qui clôturera le festival, le dimanche 18 août.

« Fierté Montréal est un événement festif phare qui attire plus de 2,7 millions de personnes dans notre ville. L'économie locale et la réputation de Montréal, à titre de ville ouverte et inclusive, profitent de son immense rayonnement. Le festival contribue également à sensibiliser la population montréalaise aux différents enjeux touchant les communautés LGBTQ+ », déclare Mme Popeanu.

La Ville de Montréal offre un soutien technique et logistique à Fierté Montréal 2019, en plus d'un appui financier à hauteur de 285 000 $. L'administration municipale supporte par ailleurs le mouvement LGBTQ+ de diverses façons, notamment par la récente signature d'une charte de la bientraitance envers les personnes aînées LGBTQ+. Le conseil municipal a aussi adopté à l'unanimité une déclaration internationale contre l'homophobie et la transphobie.

Enfin, la Ville de Montréal a lancé au printemps 2019 un sondage en ligne afin de mettre à jour ses connaissances et sa compréhension des besoins des communautés LGBTQ+. Jusqu'à maintenant, plus de 3 500 personnes ont répondu au sondage, qui prendra fin le 18 août.

« J'invite toutes les personnes issues des communautés LGBTQ+ à participer à notre consultation en ligne. Les réponses recueillies nous permettront d'orienter nos actions afin de les rendre plus inclusives, équitables et solidaires envers les citoyens et citoyennes des communautés LGBTQ+ », précise Mme Goulet.

Rappelons que le sigle LGBTQ+ englobe de nombreuses identités et parcours dont les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, intersexes, queers, les personnes en questionnement, bispirituelles et asexuelles. Le + vise à reconnaître les diverses identités non reflétées par le sigle.

Pour connaître la programmation de Fierté Montréal 2019, visitez fiertemtl.com .

