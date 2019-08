La Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal s'associe à Roller Marathon Canada dans le cadre du programme Cours pour le Coeur





MONTRÉAL, 07 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vous aimeriez combiner envie de bouger et générosité? Cette année, la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal est heureuse de pouvoir compter sur le soutien de Roller Marathon Canada pour le programme 2019 de Cours pour le Coeur. L'activité de Roller Marathon Canada, qui se tiendra le 7 septembre prochain à Blainville sur la piste de PMG Technologies, invite ses participants à faire une collecte de fonds pour la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal. Venez côtoyer les meilleurs patineurs canadiens et de nombreux patineurs élites internationaux qui réaliseront le marathon en individuel!



Des courses d'équipe à relais au profit de la santé du coeur

Comme le plaisir est encore plus grand en groupe, rassemblez vos amis, collègues et familles, et roulez au profit de la cause! Que ce soit pour le semi-marathon ou le marathon en patins à roues alignées en relais, les participants auront l'occasion de s'engager dans un projet sportif collectif motivant, de construire des liens d'équipe solides, et d'atteindre des objectifs individuels de performance sportive. Les patineurs récréatifs de tous âges et de tous niveaux sont les bienvenus! Inscrivez d'abord votre équipe au marathonroller.com , et créez ensuite votre profil de collecte de fonds sur la plateforme numérique de Cours pour le Coeur à l'adresse courspourlecoeur.ca . Plusieurs trophées seront attribués, dont un à l'équipe la plus rapide au marathon et au semi-marathon, et un autre à l'équipe qui aura amassé le montant de dons le plus élevé pour la Fondation grâce au programme Cours pour le Coeur.

Un programme gagnant-gagnant pour tous les participants

Le programme Cours pour le Coeur invite les coureurs, marcheurs et amateurs de patin à roues alignées à participer à la course de leur choix pendant l'année et à recueillir des fonds au profit de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal. Dès que la collecte atteint 200 $, la Fondation rembourse les frais d'inscription du participant. C'est donc le parfait programme gagnant-gagnant, et toutes les courses sont admissibles1!

Les participants de Cours pour le Coeur adhérent à ce programme avec la volonté de se dépasser physiquement, et de sensibiliser leurs proches aux maladies cardiovasculaires. Rappelons que celles-ci demeurent la première cause de mortalité dans le monde, et la première cause de mortalité chez les femmes au Canada.

À propos de l'Institut de Cardiologie de Montréal

Fondé en 1954 par le Dr Paul David, l'Institut de Cardiologie de Montréal vise constamment les plus hauts standards d'excellence dans le domaine cardiovasculaire par son leadership en recherche clinique et fondamentale, en soins ultraspécialisés, en formation des professionnels et en prévention. L'Institut de Cardiologie de Montréal figure parmi les trois meilleurs centres de cardiologie au monde. Il s'est doté de la première Direction de la prévention au Canada, d'un centre de génétique cardiovasculaire, et du premier programme d'enseignement par simulation dédié à la cardiologie au Canada. L'Institut est affilié à l'Université de Montréal et compte plus de 2 000 employés, dont 245 médecins membres du CMDP et plus de 85 chercheurs. On y pratique plus de 2 200 interventions chirurgicales chaque année.

À propos de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal

Établie en 1977, la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal recueille et administre des fonds pour soutenir la réalisation des projets novateurs et prioritaires de l'Institut, et lutter contre les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité au monde. Ses événements philanthropiques et les contributions de ses donateurs ont permis à ce chef de file en santé cardiovasculaire de devenir le plus important centre de recherche en cardiologie au pays. Depuis sa création, la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal a recueilli plus de 283 millions de dollars en dons. Ses 27 514 donateurs ont permis de faire des découvertes importantes et de soutenir les spécialistes, professionnels et chercheurs de l'Institut afin d'offrir des soins à la fine pointe de la technologie à des dizaines de milliers de patients du Québec.

À propos de Roller Marathon Canada

Le Marathon Roller Canada, organisé par VRL Le club, est la plus importante compétition de patins à roues alignées au Canada, autant par le nombre de participants attendus que pour le niveau des patineurs élite. Il aura lieu le 7 septembre 2019, et les années suivantes le premier samedi du mois de septembre. Cette année, de nombreux patineurs internationaux ont déjà confirmé leur intérêt à participer à la compétition. De plus, les meilleurs patineurs canadiens sont attendus en vue de concourir pour le titre de Champion canadien du Marathon roller. Une grande place est donnée aux patineurs récréatifs, de tous âges et de tous niveaux. Ce dossier est aussi un projet pour créer une participation par équipe. Les équipes auront accès à un forfait avantageux dans la mesure où ils seront encouragés à récolter des dons pour la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal.

Source :

Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal

Relations médias :

Marine Kaysen, directrice, marketing et communications

Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal

514 376-3330, poste 3055 | marine.kaysen@icm-mhi.org

_____________________________________________________

1 La Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal rembourse les frais d'inscription des courses au Canada, à l'exception des courses de plus de 42 km, des triathlons, des ultra marathons, et des défis de 24 heures. Pour plus de détails, consultez la FAQ de Cours pour le Coeur .

