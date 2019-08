/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les Canadiens fins prêts à l'ère des soins en ligne et à rattraper le retard face à d'autres secteurs d'activités/

Nissui Pharmaceutical Co., Ltd., qui a son siège à Tokyo, est heureuse d'annoncer que @BactLAB(TM), une application qui fait appel à la technologie cloud Amazon Web Service (AWS) et à l'intelligence artificielle (IA) pour permettre le dénombrement...

Nissui Pharmaceutical Co., Ltd., établie à Tokyo, a le plaisir d'annoncer que @BactLAB(tm) est maintenant disponible aux utilisateurs internationaux de CompactDry(tm). Pour rappel, @BactLAB(tm) est une application qui utilise les technologies Amazon...

Masimo a annoncé aujourd'hui le marquage CE de SpHb®, la surveillance continue et non invasive de l'hémoglobine pour les nouveau-nés et les nourrissons (< 3 kg). Grâce à autorisation, les avantages de la SpHb sont disponibles pour les patients de...