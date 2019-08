RIVAC Inc. vient de lancer l'application pour iPhone « FrontShot » qui affiche en temps réel une vue frontale droite de n'importe quelle surface, même si l'appareil est pointé de façon oblique





RIVAC Inc. a annoncé le lancement de l'application pour iPhone « FrontShot », qui permet d'afficher et de photographier en temps réel une vue frontale de n'importe quel plan, même si l'appareil est pointé obliquement. Le fonctionnement est simple et vous pouvez voir à travers l'appareil une vue frontale de n'importe quelle surface, par exemple un document ou un mur.

Site Web officiel : https://www.english.rivac.co.jp

[Contexte du développement de FrontShot]

Il arrive que l'on souhaite prendre une vue frontale droite d'un objet, tel qu'un document, un mur, une affiche ou un calendrier. Dans de tels cas, il est pratique de pouvoir pointer obliquement votre appareil et d'obtenir une vue frontale droite. FrontShot a été développé pour rendre cela possible. Même si vous pointez votre caméra obliquement, tout type de surface (documents, murs, etc.) peut être vu comme une image frontale droite.

[Fonctionnalités]

Dispose de trois modes : plan horizontal, plan vertical et plan incliné.

- Peut prendre en charge n'importe quel plan

L'application peut prendre en charge non seulement les plans horizontaux et verticaux, mais également les plans inclinés, et il est donc possible de voir une vue frontale droite de n'importe quelle surface. Naturellement, il est également possible d'obtenir des vues frontales et droites des plafonds. (Les plafonds sont considérés comme des plans horizontaux.)

- Fonctionnement simple

Le fonctionnement est extrêmement simple. Pour un plan horizontal, aucune opération spéciale n'est nécessaire. Il suffit de pointer l'appareil photo et l'image frontale droite s'affichera. Pour un plan vertical ou incliné, l'orientation du plan doit être spécifiée (automatiquement ou manuellement), mais si le mode est défini sur automatique, une image frontale droite apparaîtra simplement en pointant l'appareil, comme avec un plan horizontal. Le fonctionnement est tout aussi simple en mode manuel. Il suffit de pointer l'appareil dans la direction de la surface et d'appuyer sur le bouton. Une image frontale droite de la surface apparaîtra.

*En mode automatique pour les plans verticaux et inclinés, le système calcule la direction de la surface en reconnaissant les lignes horizontales et verticales qui apparaissent.

- Affichage en temps réel

Le traitement est effectué à grande vitesse à l'aide de notre technologie unique, ce qui permet d'afficher en temps réel des images frontales droites.

[Utilisations]

L'application peut être utilisée pour divers supports, notamment : documents, affiches, tableaux blancs, calendriers, bâtiments, enseignes, images, lettrages, images dessinées au sol, ainsi qu'objets destinés à la vente en ligne (vêtements, livres, CD et autres objets plats).

[Informations sur l'application]

Nom de l'application : FrontShot Appareil : iPhone (iOS9 ou versions ultérieures) Catégorie : Photo et vidéo Prix : Veuillez consulter l'App Store. (Un essai gratuit est disponible. La version du produit peut être achetée à partir de la version gratuite via la fonction achat dans l'application.) Date de lancement : 5 août 2019 URL d'iTunes : https://itunes.apple.com/app/id1434295595?mt=8 Site Web officiel : https://www.english.rivac.co.jp

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 août 2019 à 05:05 et diffusé par :