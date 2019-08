PurFi se positionne en vue d'un développement mondial de la production de fibres circulaires grâce à un partenariat stratégique avec Concordia Textiles





PurFi, le concepteur américain de produits haut de gamme issus de la revalorisation des déchets textiles, annonce la création d'une coentreprise avec Concordia Textiles, partenaire de fabrication, basé en Belgique. La nouvelle entité se nommera PurFi Manufacturing Belgium, et sera pourvue d'un siège social à Waregem, en Belgique. Joy Nunn de PurFi, et Carl Baekelandt de Concordia en assureront la direction. La coentreprise intègre des technologies textiles durables révolutionnaires et des pratiques de fabrication éprouvées, dans la création de la première société globale de fibres circulaires. Cette dernière est dotée de la capacité de minimiser considérablement l'élimination irresponsable des déchets textiles à l'échelle mondiale.

Le partenariat donne à l'entreprise les moyens d'atteindre une portée mondiale, grâce aux technologies exclusives de fibres circulaires, fournies par Purfi, et qui permettent de transformer les déchets textiles, quelle que soit leur composition, en fibres de qualité égale ou supérieure aux matières vierges, sous tous les rapports. Outre les technologies de revalorisation des fibres, PurFi apporte son logiciel de pointe dédié au traçage des fibres, depuis leur origine jusqu'à leur destination. Cette technologie fournit un système de responsabilisation tout au long du processus, des fabricants en aval aux détaillants en amont.

Dans le cadre de la diffusion de sa technologie à l'échelle internationale, Joy Nunn a su reconnaître le besoin d'un partenaire manufacturier ayant une vision et une capacité inédites.

« Carl Baekelandt et moi-même avons compris l'importance de l'utilisation des déchets dans la fabrication, et constaté que cette pratique est peu courante sur le marché. Aucun fabricant textile ne produit des articles de qualité vierge à partir de déchets textiles, sans majoration de prix. De surcroît, nous partagions la même vision : commercialiser les technologies PurFi à l'échelle mondiale. »

- Joy Nunn, PDG de PurFi

Concordia possède l'expertise nécessaire pour permettre un développement international rapide. Fondée en 1925, Concordia possède près d'un siècle d'expertise dans la fabrication et la finition de textiles. En tant que fabricant textile entièrement intégré verticalement et contrôlant l'ensemble du flux de production (l'ensimage, l'ensouplage, le tissage, la teinture, l'impression, le finissage, l'enduction et le laminage de tissu), l'entreprise est fière d'être à la pointe de l'innovation et de se développer dans la fabrication durable de fibres.

« Il y a quelques années, offrir dans sa gamme de produits des textiles fabriqués à partir de matériaux recyclés était simplement considéré comme quelque chose de ?sympa'. Aujourd'hui, ils sont incontournables. De plus en plus de marques responsables s'engagent à utiliser dans leur offre des textiles fabriqués à partir de fibres revalorisées. Dès le départ, Joy Nunn et moi-même avions compris qu'en combinant la technologie brevetée de PurFi avec le vaste savoir-faire de Concordia Textiles Group dans le domaine des tissus, nous pourrions contribuer au recyclage du textile à l'échelle mondiale. Nous considérons l'intégration des principes de l'économie circulaire dans la stratégie de nos clients comme l'un des piliers clés de notre engagement sociétal. »

- Carl Baekelandt, PDG de Concordia Textiles

Avec la mondialisation de ces technologies de fibres circulaires et leur traçabilité, PurFi offre un marché haut de gamme, à moindre coût, à des fibres qui, autrement, deviendraient de mauvaise qualité ou seraient mises aux rebuts. PurFi se consacre à la préservation des ressources, tant naturelles que d'origine humaine, grâce à des technologies et à des pratiques de fabrication, durables.

La production est prévue pour le début de l'année 2020 en Belgique.

