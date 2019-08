Hikvision annonce ses résultats financiers semestriels (janvier - juin 2019)





HANGZHOU, Chine, 7 août 2019 /PRNewswire/ -- Hikvision, le premier fournisseur mondial de produits et de solutions de sécurité novateurs, a déclaré un total des recettes d'exploitation de 23,92 milliards RMB pour le premier semestre de 2019, soit une croissance sur douze mois (year-over-year, YoY) de 14,60 %. Les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société s'élevaient à 4,22 milliards RMB, soit une croissance YoY de 1,67 %. La société a également déclaré une solide performance financière au cours du deuxième trimestre de 2019, avec une croissance du total des recettes d'exploitation YoY de 21,46 % et 14,98 % de croissance YoY des bénéfices nets.



Premier semestre 2019 Premier semestre 2018

(ajusté) Changement YoY (%) Revenu d'exploitation total (RMB) 23 923 273 424,50 20 875 758 224,63 14,60 % Bénéfices nets attribuables aux actionnaires de

la société (RMB) 4 216 755 210,24 4 147 395 535,86 1,67 %

Remarque : la société a effectué un ajustement rétrospectif ou retraitement des données comptables précédentes pour un regroupement d'affaires dans le cadre d'un contrôle commun et de la première mise en oeuvre de nouvelles lignes directrices de l'instrument financier.

La société a maintenu un fort investissement en R. et D. et a accéléré le développement des technologies de tendances telles que l'apprentissage en profondeur, le big data et l'IdO intelligent, qui permettront à la société de conserver une longueur d'avance dans l'innovation dans le secteur de la sécurité.

Au cours de la première moitié de 2019, la société a continué de renforcer ses opérations au niveau national et à l'étranger avec un investissement continu en local dans les ventes, le marketing et les opérations de services à la clientèle.

Hikvision a également eu le plaisir de voir ses nouvelles entreprises, EZVIZ, HikRobotics, Automotive Electronics, et Intelligent Storage, continuer à s'épanouir et devenir progressivement une nouvelle source de développement et de croissance à long terme.

Pour consulter le rapport financier semestriel complet, rendez-vous ici.

À propos d'Hikvision

Hikvision est un des principaux fournisseurs au monde de solutions et de produits de sécurité. Grâce à une main-d'oeuvre de R. et D. étendue et hautement qualifiée, Hikvision fabrique une palette élargie de produits et solutions complets pour une vaste gamme de marchés verticaux. En plus du secteur de la sécurité, Hikvision étend son domaine d'action aux secteurs des technologies pour maisons intelligentes, de l'automatisation industrielle et de l'électronique automobile pour réaliser sa vision à long terme. Les produits Hikvision offrent également une puissante veille stratégique pour les utilisateurs finaux, qui peut permettre des opérations plus efficaces et une plus grande réussite commerciale. Engagée pour la plus haute qualité et la sécurité de ses produits, Hikvision encourage ses partenaires à profiter des nombreuses ressources qu'offre Hikvision en matière de cybersécurité, dont le centre de cybersécurité Hikvision. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site à l'adresse www.hikvision.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/951285/Hikvision.jpg

