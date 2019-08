Le concours international de violon Isaac Stern de Shanghai lance son édition de 2020





SHANGHAI, 7 août 2019 /PRNewswire/ -- Le troisième concours international de violon Isaac Stern de Shanghai (SISIVC) se tiendra à Shanghai du 4 au 25 août 2020. Le comité d'organisation du concours a annoncé aujourd'hui qu'il était officiellement ouvert aux candidatures internationales. À l'occasion du centenaire du maestro Isaac Stern en 2020, un concert de gala a été ajouté pour commémorer cet ami de longue date de la Chine.

C'est avec beaucoup d'anticipation que le comité d'organisation a révélé les noms des membres du jury de tout premier plan, après que ces 13 membres ont été sélectionnés selon leur spécialité dans différents domaines artistiques, pour s'assurer que les participants soient examinés et soutenus de manière diverse et complète. Co-présidé par le célèbre chef d'orchestre David Stern et la violoniste et professeure Vera Tsu Weiling, le comité du jury réunit également le légendaire gérant d'artistes Martin Campbell-White ; le violoniste et professeur Glenn Dicterow ; le directeur des programmes de la Philharmonie de Paris Emmanuel Hondré ; le violoniste et membre fondateur du Shanghai Quartet Weigang Li ; le violoniste renommé Ning Feng ; le violoniste, professeur et membre fondateur de l'Emerson String Quartet Philip Setzer ; les violonistes et professeurs Hagai Shaham, Joel Smirnoff et Kyoko Takezawa ; l'un des plus grands musiciens sur instruments à corde au monde et lauréat du Grammy Award Maxim Vengerov ; et le célèbre violoncelliste Jian Wang.

Dès aujourd'hui ? le 6 août 2019 ? les candidats devront remplir leur candidature en ligne avant le 20 janvier 2020 23 h 59 GMT+8 au plus tard, et déposer la proposition vidéo pour la présélection avant le 28 février 2020 23 h 59 GMT+8 au plus tard. Les tours se tiendront en public à Shanghai et comprendront les quarts de finale, la demi-finale et la finale. « Pendant vingt-deux jours au total ? de la conférence de presse jusqu'au concert de gala ? les participants prendront part au plus long des concours », explique Fedina Zhou. « La durée a été allongée principalement en raison du concert de gala. Ce dernier a été créé pour rendre hommage à Stern qui a été un ambassadeur des échanges culturels sino-américains. »

Avec cet anniversaire spécial en 2020, le concours sera l'occasion d'un concert de gala après le concours consacré au documentaire From Mao to Mozart, avec des représentations par quelques-uns des lauréats de toutes les trois éditions du SISIVC, ainsi que plusieurs musiciens qu'Isaac Stern a accompagnés dans le documentaire, y compris l'un des membres du jury, Jian Wang.

Concours international de violon offrant la plus grande récompense pécuniaire au monde ? 100 000 dollars ? le SISIVC vise à faire connaître les oeuvres chinoises dans d'autres parties du monde, et il a créé le Best Chinese Work Performance Award afin de favoriser ces efforts. Après les deux concertos chinois présentés lors des deux dernières éditions -- Butterfly Lovers de He Zhanhao et Chen Gang, et La joie de la souffrance de Qigang Chen ? le concours a levé le voile sur la nouvelle oeuvre commandée pour l'édition de 2020 : le concerto pour violon n° 2 de Zhou Tian, artiste en résidence au Shanghai Symphony Orchestra (SSO) pour la saison 2019/20.

Créé en 2015, le SISIVC est relativement jeune par rapport à ses pairs internationaux. Pourtant, il a permis au monde de découvrir l'appui, la vitalité et les ressources qu'un « jeune » peut apporter aux jeunes musiciens grâce à des règles rigoureuses et cohérentes, et à un attachement clair et sans relâche à l'excellence. Pour Fedina Zhou : « Le concours international de violon Isaac Stern de Shanghai est né de l'internationalisation du Shanghai Symphony Orchestra. L'accroissement de l'influence mondiale du SSO contribue également à renforcer celle de l'autre. Cette année marque le 140e anniversaire de l'orchestre, et nous continuerons de soutenir de jeunes artistes avec notre réseau. » Cette cohérence permet de développer progressivement le concours, de créer davantage d'opportunités et d'instaurer une plateforme plus solide visant à favoriser la carrière de musiciens du monde entier.

Communiqué envoyé le 6 août 2019 à 23:00 et diffusé par :